Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Новость дня
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

В Эстонии пророссийских политиков приговорили к тюрьме

00:34 307

В Эстонии Харьюский уездный суд признал виновными в государственной измене пророссийских политиков Айво Петерсона и Дмитрия Роотси. Об этом сообщает издание ERR.

Суд также признал их сообщника гражданина России Андрея Андронова виновным в ненасильственной деятельности против Эстонии.

Айво Петерсона, одного из лидеров партии Koos («Вместе»), которую власти Эстонии считают пророссийской, приговорили к 14 годам лишения свободы, Дмитрия Роотси и Андрея Андронова - к 11 годам тюрьмы.

Их задержали в марте 2023 года. По данным следствия, Петерсон и Роотси поддерживали контакт с представителями военной разведки России (ГРУ), обсуждали политическое сотрудничество, а также создание отрядов гражданской обороны, которые «в случае политического вакуума выполняли функции армии». Сам Петерсон заявлял, что отряды должны выполнять гуманитарную функцию. Однако прокуратура считает, что это была попытка создать подпольную военизированную структуру. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Андронов организовывал туры на захваченные Россией территории Украины, Петерсон принимал в них участие, позже публиковал материалы с поддержкой действий России. Петерсон ездил в Мариуполь и Донецк, а также выступал на телеканале «Звезда».

Осужденные свою вину не признают.

Трагедия, предательство и холодная логика разведки
Трагедия, предательство и холодная логика разведки войны спецслужб
00:52 550
День памяти Гейдара Алиева: Алиевы поделились публикациями
День памяти Гейдара Алиева: Алиевы поделились публикациями
00:45 347
Субхан Мамедов против Эдмонда Худояна в финале чемпионата мира
Субхан Мамедов против Эдмонда Худояна в финале чемпионата мира У Азербайджана три медали; фото, видео
00:49 476
Америка к России передом, к Европе задом
Америка к России передом, к Европе задом горячая тема
11 декабря 2025, 22:12 1669
Трамп «чрезвычайно разочарован» и Путиным, и Зеленским
Трамп «чрезвычайно разочарован» и Путиным, и Зеленским
11 декабря 2025, 23:14 1620
Иран – уже нежеланный гость
Иран – уже нежеланный гость наша корреспонденция
11 декабря 2025, 23:10 1567
Турецкий «монстр на колесах» прибыл в Сирию
Турецкий «монстр на колесах» прибыл в Сирию заметки на полях
11 декабря 2025, 22:55 2314
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
11 декабря 2025, 22:20 2308
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет?
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет? главное на этот час
11 декабря 2025, 20:34 5366
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС...
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС... из «мирного плана» по Украине; обновлено 21:40
11 декабря 2025, 21:40 3370
Армении придется выбирать
Армении придется выбирать заявили в Москве
11 декабря 2025, 20:50 3124

