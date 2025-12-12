В Эстонии пророссийских политиков приговорили к тюрьме

В Эстонии Харьюский уездный суд признал виновными в государственной измене пророссийских политиков Айво Петерсона и Дмитрия Роотси. Об этом сообщает издание ERR.
Суд также признал их сообщника гражданина России Андрея Андронова виновным в ненасильственной деятельности против Эстонии.
Айво Петерсона, одного из лидеров партии Koos («Вместе»), которую власти Эстонии считают пророссийской, приговорили к 14 годам лишения свободы, Дмитрия Роотси и Андрея Андронова - к 11 годам тюрьмы.
Их задержали в марте 2023 года. По данным следствия, Петерсон и Роотси поддерживали контакт с представителями военной разведки России (ГРУ), обсуждали политическое сотрудничество, а также создание отрядов гражданской обороны, которые «в случае политического вакуума выполняли функции армии». Сам Петерсон заявлял, что отряды должны выполнять гуманитарную функцию. Однако прокуратура считает, что это была попытка создать подпольную военизированную структуру. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Андронов организовывал туры на захваченные Россией территории Украины, Петерсон принимал в них участие, позже публиковал материалы с поддержкой действий России. Петерсон ездил в Мариуполь и Донецк, а также выступал на телеканале «Звезда».
Осужденные свою вину не признают.