День памяти Гейдара Алиева: Алиевы поделились публикациями

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился публикацией на своих страницах в социальных сетях в связи с днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.
В публикации указывается: «12 декабря — День памяти Общенационального Лидера Гейдара Алиева».
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева также поделилась публикацией в соцсети в связи с днем памяти общенационального лидера.
В публикации говорится: «Великий Гейдар Алиев. Помним, любим, чтим».
