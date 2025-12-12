Субхан Мамедов против Эдмонда Худояна в финале чемпионата мира

В Дубае на чемпионате мира по боксу, проводимом под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA), состоялись полуфинальные бои. По их итогам в финал пробился один азербайджанский боксер.

В весовой категории до 48 кг Субхан Мамедов победил в полуфинале представляющего Грузию азербайджанца Сахиля Аллахвердиева - 5:0. 13 декабря в финале 19-летнего Субхана ждет россиянин армянского происхождения Эдмонд Худоян. Ранее Субхан на этом чемпионате мира взял верх над боксерами из Филиппин, Таджикистана и Узбекистана.

В весовой категории до 92 кг опытнейший Альфонсо Домингес, выигрывавший чемпионат мира в 2021 году и дважды становившийся призером Олимпийских игр, в полуфинале дрался с Турабеком Хабибуллаевым из Узбекистана. Поединок завершился победой узбека со счетом 5:0. Альфонсо Домингес стал бронзовым призером и заработал 75 тысяч долларов.

А в супертяжелой весовой категории (свыше 92 кг) Магомед Абдуллаев бился с россиянином Давидом Суровым. Призер Евроигр и медалист чемпионатов мира Абдуллаев потерпел поражение (5:0) и, как и Альфонсо, удостоился бронзы и приза в 75 тысяч. На нынешнем чемпионате Магомед ранее одолел оппонентов из Камеруна и Туркменистана.

Всего от Азербайджана в Дубае выступали 11 боксеров. Чемпионат собрал спортсменов из 108 стран.

У соревнования рекордный призовой фонд - 8,32 млн долларов. Чемпионы получат по 300 тысяч, финалисты - по 150 тысяч, бронзовые призеры заработали по 75 тысяч, проигравшие в четвертьфинале - по 10 тысяч.

Международную ассоциацию бокса возглавляет россиянин Умар Кремлев. В 2023 году Международный олимпийский комитет лишил IBA признания из-за коррупции, отсутствия финансовой прозрачности и возможных финансовых связей с российским правительством. Была создана организация World Boxing, которую МОК признал. В этом году в Ливерпуле прошел первый чемпионат мира World Boxing. Азербайджан, входящий в обе организации, выступал и там. Бронзовые медали в Англии завоевали Альфонсо Домингес и Саидджамшид Джафаров.