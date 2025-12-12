Трагедия, предательство и холодная логика разведки

История Мохаммеда Хусейна Таджика, раскрытая журналом The Atlantic, напоминает сценарий, в котором сходятся мотивы трагедии, предательства и холодной логики разведок, ведущих войну далеко от глаз общества. Мохаммед Хусейн Таджик, бывший офицер иранской разведки, работавший с киберподразделениями КСИР, неожиданно оказался ключом к самым болезненным точкам Ирана. Его называли «командиром иранской электронной армии» - невидимого фронта, где атаки на нефтяные компании, банки и энергетические системы постепенно становятся эквивалентом ракетных ударов. Именно оттуда он начал свой путь к двойной жизни, в которой сотрудничество с ЦРУ стало не просто изменой режиму, а авантюрным экспериментом на грани безумия.

По словам репортера Шейна Харриса, который годами переписывался с Таджиком, знакомство началось в тот момент, когда иранская хакерская группа разместила электронный адрес журналиста на одном из форумов, приглашая связаться с ним. Так начинается не статья, а шпионский роман: загадочный иранский агент сам выходит на контакт с американским журналистом, словно провоцируя судьбу. Таджик рассказывал, что Иран вел систематическую кампанию против Израиля и Саудовской Аравии, за которой стояли не только хакеры, но и государственная стратегия. Он утверждал, что участвовал в атаке 2012 года на саудовскую компанию Aramco, в ходе которой были стерты данные с тысяч компьютеров, и в ударах по турецкой электросети в 2015 году. Он говорил, что Иран оказывал помощь «Хезболле» в попытках проникнуть в международную банковскую сеть SWIFT, а полученная информация уходила в Северную Корею в обмен на ракеты. В рассказах Таджика Иран, Россия, КНДР и «Хезболла» выглядели как элементы одной теневой экосистемы, напоминающей подземный город из антиутопии, где все действуют во мраке, но каждый понимает, что за ним наблюдают.

Самым неожиданным признанием стали утверждения о роли Таджика в двух крупнейших операциях западных разведок против Ирана и его союзников. Таджик сообщил, что участвовал в подготовке ликвидации Имада Мугние - ключевой фигуры «Хезболлы», уничтоженного в Дамаске в 2008 году в ходе совместной операции ЦРУ и «Моссада». Он также утверждал, что помогал раскрыть секретный объект по обогащению урана в Фордо - подземном комплексе, который долгие годы был гордостью иранской ядерной программы. По словам Харриса, Таджик не приписывал себе эксклюзивных заслуг, но его данные сыграли одну из ролей в том, что США смогли нанести удары по этому объекту в 2009 и 2025 годах. Однако эта история, как и многие шпионские сюжеты, имеет неизбежную темную сторону. Таджик постепенно утратил доверие своих американских кураторов. В какой-то момент его поведение стало непредсказуемым: он не подчинялся приказам, был то рациональным, то впадал в паранойю, словно чувствуя, что его шею сдавливает невидимая петля. В результате ЦРУ разорвало с Таджиком все отношения - слишком опасно было держать рядом агента, забывшего, что шпионаж требует дисциплины. А он продолжал нарушать протоколы, снимая контент на ноутбук, выданный американцами, чем фактически и выдал себя. Иранские власти арестовали его, подвергли пыткам в тюрьме Эвин и затем перевели под домашний арест - своеобразный жест уважения к его отцу, который сам когда-то служил исламской революции и лично знал генерала Касема Сулеймани.