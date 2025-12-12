USD 1.7000
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Трагедия, предательство и холодная логика разведки

войны спецслужб
Джавад Шабири, автор haqqin.az
00:52

История Мохаммеда Хусейна Таджика, раскрытая журналом The Atlantic, напоминает сценарий, в котором сходятся мотивы трагедии, предательства и холодной логики разведок, ведущих войну далеко от глаз общества.

Мохаммед Хусейн Таджик, бывший офицер иранской разведки, работавший с киберподразделениями КСИР, неожиданно оказался ключом к самым болезненным точкам Ирана. Его называли «командиром иранской электронной армии» - невидимого фронта, где атаки на нефтяные компании, банки и энергетические системы постепенно становятся эквивалентом ракетных ударов. Именно оттуда он начал свой путь к двойной жизни, в которой сотрудничество с ЦРУ стало не просто изменой режиму, а авантюрным экспериментом на грани безумия.

История Таджика — это напоминание о том, что в мире разведок нет героев и злодеев. Есть лишь те, кто делает выбор, и те, кто платит за него

По словам репортера Шейна Харриса, который годами переписывался с Таджиком, знакомство началось в тот момент, когда иранская хакерская группа разместила электронный адрес журналиста на одном из форумов, приглашая связаться с ним. Так начинается не статья, а шпионский роман: загадочный иранский агент сам выходит на контакт с американским журналистом, словно провоцируя судьбу.

Таджик рассказывал, что Иран вел систематическую кампанию против Израиля и Саудовской Аравии, за которой стояли не только хакеры, но и государственная стратегия. Он утверждал, что участвовал в атаке 2012 года на саудовскую компанию Aramco, в ходе которой были стерты данные с тысяч компьютеров, и в ударах по турецкой электросети в 2015 году. Он говорил, что Иран оказывал помощь «Хезболле» в попытках проникнуть в международную банковскую сеть SWIFT, а полученная информация уходила в Северную Корею в обмен на ракеты.

В рассказах Таджика Иран, Россия, КНДР и «Хезболла» выглядели как элементы одной теневой экосистемы, напоминающей подземный город из антиутопии, где все действуют во мраке, но каждый понимает, что за ним наблюдают.

Таджик сообщил, что участвовал в подготовке ликвидации Имада Мугние - ключевой фигуры «Хезболлы», уничтоженного в Дамаске в 2008 году в ходе совместной операции ЦРУ и «Моссада»

Самым неожиданным признанием стали утверждения о роли Таджика в двух крупнейших операциях западных разведок против Ирана и его союзников. Таджик сообщил, что участвовал в подготовке ликвидации Имада Мугние - ключевой фигуры «Хезболлы», уничтоженного в Дамаске в 2008 году в ходе совместной операции ЦРУ и «Моссада». Он также утверждал, что помогал раскрыть секретный объект по обогащению урана в Фордо - подземном комплексе, который долгие годы был гордостью иранской ядерной программы. По словам Харриса, Таджик не приписывал себе эксклюзивных заслуг, но его данные сыграли одну из ролей в том, что США смогли нанести удары по этому объекту в 2009 и 2025 годах.

Однако эта история, как и многие шпионские сюжеты, имеет неизбежную темную сторону. Таджик постепенно утратил доверие своих американских кураторов. В какой-то момент его поведение стало непредсказуемым: он не подчинялся приказам, был то рациональным, то впадал в паранойю, словно чувствуя, что его шею сдавливает невидимая петля. В результате ЦРУ разорвало с Таджиком все отношения - слишком опасно было держать рядом агента, забывшего, что шпионаж требует дисциплины. А он продолжал нарушать протоколы, снимая контент на ноутбук, выданный американцами, чем фактически и выдал себя.

Иранские власти арестовали его, подвергли пыткам в тюрьме Эвин и затем перевели под домашний арест - своеобразный жест уважения к его отцу, который сам когда-то служил исламской революции и лично знал генерала Касема Сулеймани.

Судьба же Рохоллы Зама лишь усиливает ощущение заколдованного круга: его заманили ложным приглашением в Ирак, похитили, перевезли в Иран и казнили в 2020 году

Отец Таджика заново воспитывал сына под присмотром режима, как когда-то старые советские генералы пытались «исправить» детей, подозреваемых в работе на Запад.

Но в современной истории, как и в древних мифах, выбор между семьей и государством редко заканчивается победой семьи. По словам Рохоллы Зама, иранского диссидента, с которым Таджик связался за месяц до смерти, его убил собственный отец, чтобы сохранить честь семьи прежде, чем сын попытался бежать за границу. Официальные бумаги одного из кладбищ в Тегеране фиксируют смерть Мохаммеда Хусейна Таджика 7 июля 2016 года. Никакого вскрытия не проводилось, причина смерти не указана. Шпион исчез, навсегда растворившись в системе, которую предал.

Судьба же Рохоллы Зама лишь усиливает ощущение заколдованного круга: его заманили ложным приглашением в Ирак, похитили, перевезли в Иран и казнили в 2020 году. Два человека, связанные тайными каналами, оказались уничтожены одной и той же системой, которую пытались разоблачить.

Позднее иранские источники заявили, что Таджика убили не родственники, а специальное подразделение режима. Однако новые данные указывают все же на отцовское участие. В этом противоречии - суть иранской шпионской вселенной, где правду скрывают так глубоко, что она перестает отличаться от вымысла.

История Таджика — это напоминание о том, что в мире разведок нет героев и злодеев. Есть лишь те, кто делает выбор, и те, кто платит за него.

Хотя порой расплата приходит оттуда, откуда ее ждут меньше всего - из собственного дома.

