Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Протест победителя «Евровидения»

00:59 458

Швейцарский певец Nemo, победитель песенного конкурса «Евровидение» в 2024 году, отказался от своего призового трофея в знак протеста против допуска к участию в конкурсе в 2026 году Израиля.

«В прошлом году я выиграл «Евровидение» и получил за это трофей, - написал он в Instagram. - И хотя я безмерно благодарен сообществу, связанному с этим конкурсом…, сегодня я больше не считаю, что этот трофей должен стоять на моей полке».

По мнению музыканта, продолжение участия Израиля в конкурсе «в то время, когда, по заключению независимой международной комиссии ООН по расследованию, в стране происходит геноцид», свидетельствует о явном противоречии между идеалами конкурса, такими как «единство, инклюзивность и достоинство для всех», и решениями, принятыми Европейским вещательным союзом.

Ранее Европейский вещательный союз не стал исключать Израиль из числа участников мероприятия. В связи с таким решением союза нидерландская NOS, ирландская RTE и испанская RTVE заявили об отказе от трансляции «Евровидения-2026». Австрийский телеканал OE24 сообщил, что Словения присоединилась к бойкоту конкурса, Бельгия и Португалия также обсуждают, стоит ли отправлять своих представителей в Вену. Также своего представителя на конкурс в 2026 году отказалась отправлять и Исландия.

Трагедия, предательство и холодная логика разведки
Трагедия, предательство и холодная логика разведки войны спецслужб
00:52 552
День памяти Гейдара Алиева: Алиевы поделились публикациями
День памяти Гейдара Алиева: Алиевы поделились публикациями
00:45 350
Субхан Мамедов против Эдмонда Худояна в финале чемпионата мира
Субхан Мамедов против Эдмонда Худояна в финале чемпионата мира У Азербайджана три медали; фото, видео
00:49 480
Америка к России передом, к Европе задом
Америка к России передом, к Европе задом горячая тема
11 декабря 2025, 22:12
11 декабря 2025, 22:12 1670
Трамп «чрезвычайно разочарован» и Путиным, и Зеленским
Трамп «чрезвычайно разочарован» и Путиным, и Зеленским
11 декабря 2025, 23:14
11 декабря 2025, 23:14 1622
Иран – уже нежеланный гость
Иран – уже нежеланный гость наша корреспонденция
11 декабря 2025, 23:10
11 декабря 2025, 23:10 1568
Турецкий «монстр на колесах» прибыл в Сирию
Турецкий «монстр на колесах» прибыл в Сирию заметки на полях
11 декабря 2025, 22:55
11 декабря 2025, 22:55 2316
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
11 декабря 2025, 22:20
11 декабря 2025, 22:20 2309
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет?
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет? главное на этот час
11 декабря 2025, 20:34
11 декабря 2025, 20:34 5369
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС...
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС... из «мирного плана» по Украине; обновлено 21:40
11 декабря 2025, 21:40
11 декабря 2025, 21:40 3370
Армении придется выбирать
Армении придется выбирать заявили в Москве
11 декабря 2025, 20:50 3124

