Протест победителя «Евровидения»

Швейцарский певец Nemo, победитель песенного конкурса «Евровидение» в 2024 году, отказался от своего призового трофея в знак протеста против допуска к участию в конкурсе в 2026 году Израиля.

«В прошлом году я выиграл «Евровидение» и получил за это трофей, - написал он в Instagram. - И хотя я безмерно благодарен сообществу, связанному с этим конкурсом…, сегодня я больше не считаю, что этот трофей должен стоять на моей полке».

По мнению музыканта, продолжение участия Израиля в конкурсе «в то время, когда, по заключению независимой международной комиссии ООН по расследованию, в стране происходит геноцид», свидетельствует о явном противоречии между идеалами конкурса, такими как «единство, инклюзивность и достоинство для всех», и решениями, принятыми Европейским вещательным союзом.

Ранее Европейский вещательный союз не стал исключать Израиль из числа участников мероприятия. В связи с таким решением союза нидерландская NOS, ирландская RTE и испанская RTVE заявили об отказе от трансляции «Евровидения-2026». Австрийский телеканал OE24 сообщил, что Словения присоединилась к бойкоту конкурса, Бельгия и Португалия также обсуждают, стоит ли отправлять своих представителей в Вену. Также своего представителя на конкурс в 2026 году отказалась отправлять и Исландия.