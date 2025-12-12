USD 1.7000
EUR 1.9874
RUB 2.1662
Подписаться на уведомления
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Новость дня
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Зеленский предложил: прекратить огонь на время выборов

01:11 283

Президент Украины Владимир Зеленский предложил установить режим прекращения огня на время президентских выборов в Украине, на проведении которых настаивает президент США Дональд Трамп. Об этом украинский лидер сказал, выступая 11 декабря на онлайн-встрече «коалиции желающих».

«Мы готовы работать с президентом Трампом в любом формате. И если президент Трамп больше говорит о выборах в Украине, я хочу сказать, что там, где это открыто, мы можем попытаться провести выборы. Украина не прячется от демократии», — заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что выборы станут возможны, если обеспечить безопасность, «и Америка может помочь в этом больше всего». «Если есть потребность провести выборы, то нужно прекратить огонь, по крайней мере, на время избирательного процесса и голосования. И это то, что необходимо обсудить. И, честно говоря, мы здесь, в Украине, считаем, что Америка должна поговорить об этом с российской стороной», — сказал Зеленский.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Politico 9 декабря, что «пришло время» организовать выборы президента Украины. Зеленский в тот же день сообщил, что готов в течение 60-90 дней провести выборы, если США и Европа обеспечат безопасность.

Законодательство Украины запрещает проводить в стране выборы, в том числе президентские, во время военного положения. В Украине не проводили выборы в Верховную Раду, которые планировались в 2023 году, и выборы президента, которые намечались на 2024 год.

Трагедия, предательство и холодная логика разведки
Трагедия, предательство и холодная логика разведки войны спецслужб
00:52 554
День памяти Гейдара Алиева: Алиевы поделились публикациями
День памяти Гейдара Алиева: Алиевы поделились публикациями
00:45 350
Субхан Мамедов против Эдмонда Худояна в финале чемпионата мира
Субхан Мамедов против Эдмонда Худояна в финале чемпионата мира У Азербайджана три медали; фото, видео
00:49 481
Америка к России передом, к Европе задом
Америка к России передом, к Европе задом горячая тема
11 декабря 2025, 22:12 1670
Трамп «чрезвычайно разочарован» и Путиным, и Зеленским
Трамп «чрезвычайно разочарован» и Путиным, и Зеленским
11 декабря 2025, 23:14 1623
Иран – уже нежеланный гость
Иран – уже нежеланный гость наша корреспонденция
11 декабря 2025, 23:10 1569
Турецкий «монстр на колесах» прибыл в Сирию
Турецкий «монстр на колесах» прибыл в Сирию заметки на полях
11 декабря 2025, 22:55 2317
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
11 декабря 2025, 22:20 2309
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет?
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет? главное на этот час
11 декабря 2025, 20:34 5370
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС...
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС... из «мирного плана» по Украине; обновлено 21:40
11 декабря 2025, 21:40 3370
Армении придется выбирать
Армении придется выбирать заявили в Москве
11 декабря 2025, 20:50 3124

ЭТО ВАЖНО

Трагедия, предательство и холодная логика разведки
Трагедия, предательство и холодная логика разведки войны спецслужб
00:52 554
День памяти Гейдара Алиева: Алиевы поделились публикациями
День памяти Гейдара Алиева: Алиевы поделились публикациями
00:45 350
Субхан Мамедов против Эдмонда Худояна в финале чемпионата мира
Субхан Мамедов против Эдмонда Худояна в финале чемпионата мира У Азербайджана три медали; фото, видео
00:49 481
Америка к России передом, к Европе задом
Америка к России передом, к Европе задом горячая тема
11 декабря 2025, 22:12 1670
Трамп «чрезвычайно разочарован» и Путиным, и Зеленским
Трамп «чрезвычайно разочарован» и Путиным, и Зеленским
11 декабря 2025, 23:14 1623
Иран – уже нежеланный гость
Иран – уже нежеланный гость наша корреспонденция
11 декабря 2025, 23:10 1569
Турецкий «монстр на колесах» прибыл в Сирию
Турецкий «монстр на колесах» прибыл в Сирию заметки на полях
11 декабря 2025, 22:55 2317
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
11 декабря 2025, 22:20 2309
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет?
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет? главное на этот час
11 декабря 2025, 20:34 5370
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС...
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС... из «мирного плана» по Украине; обновлено 21:40
11 декабря 2025, 21:40 3370
Армении придется выбирать
Армении придется выбирать заявили в Москве
11 декабря 2025, 20:50 3124
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться