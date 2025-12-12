Зеленский предложил: прекратить огонь на время выборов

Президент Украины Владимир Зеленский предложил установить режим прекращения огня на время президентских выборов в Украине, на проведении которых настаивает президент США Дональд Трамп. Об этом украинский лидер сказал, выступая 11 декабря на онлайн-встрече «коалиции желающих».

«Мы готовы работать с президентом Трампом в любом формате. И если президент Трамп больше говорит о выборах в Украине, я хочу сказать, что там, где это открыто, мы можем попытаться провести выборы. Украина не прячется от демократии», — заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что выборы станут возможны, если обеспечить безопасность, «и Америка может помочь в этом больше всего». «Если есть потребность провести выборы, то нужно прекратить огонь, по крайней мере, на время избирательного процесса и голосования. И это то, что необходимо обсудить. И, честно говоря, мы здесь, в Украине, считаем, что Америка должна поговорить об этом с российской стороной», — сказал Зеленский.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Politico 9 декабря, что «пришло время» организовать выборы президента Украины. Зеленский в тот же день сообщил, что готов в течение 60-90 дней провести выборы, если США и Европа обеспечат безопасность.

Законодательство Украины запрещает проводить в стране выборы, в том числе президентские, во время военного положения. В Украине не проводили выборы в Верховную Раду, которые планировались в 2023 году, и выборы президента, которые намечались на 2024 год.