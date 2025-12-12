Фон дер Ляйен жестко ответила Трампу: «Не вмешивайтесь»

Она отреагировала на новую Стратегию национальной безопасности США, в которой, кроме прочего, говорится об угрозе «цивилизационного исчезновения» Европы в течение ближайших 20 лет и критикуется политика ЕС в отношении крайне правых сил.

Соединенные Штаты не имеют права вмешиваться в выборы и курс Европы, заявила в интервью Politico глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Это не наше дело – когда речь идет о выборах – решать, кто будет лидером страны. Это дело народа этой страны, – отметила председатель Еврокомиссии. – Это суверенитет избирателей, и он должен быть защищен».

По словам фон дер Ляйен, «никто не должен вмешиваться» в выборы, и «это даже не обсуждается».

Глава ЕК подчеркнула, что у нее всегда были «очень хорошие рабочие отношения» с президентами США, и «так же обстоят дела и сейчас». Но добавила, что Европе следует сосредоточиться на себе, а не сравнивать себя с другими. Фон дер Ляйен признала, что отношения с США изменились, потому что Евросоюз меняется.