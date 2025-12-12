USD 1.7000
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Фон дер Ляйен жестко ответила Трампу: «Не вмешивайтесь»

Соединенные Штаты не имеют права вмешиваться в выборы и курс Европы, заявила в интервью Politico глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отреагировала на новую Стратегию национальной безопасности США, в которой, кроме прочего, говорится об угрозе «цивилизационного исчезновения» Европы в течение ближайших 20 лет и критикуется политика ЕС в отношении крайне правых сил.

«Это не наше дело – когда речь идет о выборах – решать, кто будет лидером страны. Это дело народа этой страны, – отметила председатель Еврокомиссии. – Это суверенитет избирателей, и он должен быть защищен».

По словам фон дер Ляйен, «никто не должен вмешиваться» в выборы, и «это даже не обсуждается».

Глава ЕК подчеркнула, что у нее всегда были «очень хорошие рабочие отношения» с президентами США, и «так же обстоят дела и сейчас». Но добавила, что Европе следует сосредоточиться на себе, а не сравнивать себя с другими. Фон дер Ляйен признала, что отношения с США изменились, потому что Евросоюз меняется.

Трагедия, предательство и холодная логика разведки
Трагедия, предательство и холодная логика разведки войны спецслужб
День памяти Гейдара Алиева: Алиевы поделились публикациями
День памяти Гейдара Алиева: Алиевы поделились публикациями
Субхан Мамедов против Эдмонда Худояна в финале чемпионата мира
Субхан Мамедов против Эдмонда Худояна в финале чемпионата мира У Азербайджана три медали; фото, видео
Америка к России передом, к Европе задом
Америка к России передом, к Европе задом горячая тема
11 декабря 2025, 22:12
Трамп «чрезвычайно разочарован» и Путиным, и Зеленским
Трамп «чрезвычайно разочарован» и Путиным, и Зеленским
11 декабря 2025, 23:14
Иран – уже нежеланный гость
Иран – уже нежеланный гость наша корреспонденция
11 декабря 2025, 23:10
Турецкий «монстр на колесах» прибыл в Сирию
Турецкий «монстр на колесах» прибыл в Сирию заметки на полях
11 декабря 2025, 22:55
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
11 декабря 2025, 22:20
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет?
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет? главное на этот час
11 декабря 2025, 20:34
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС...
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС... из «мирного плана» по Украине; обновлено 21:40
11 декабря 2025, 21:40
Армении придется выбирать
Армении придется выбирать заявили в Москве
11 декабря 2025, 20:50

