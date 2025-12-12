Израильтяне проникли в Газу и не захотели уходить

Несколько израильтян проникли на север сектора Газа, на территорию, находящуюся под контролем армии Израиля, передают израильские СМИ.

Сообщается, что они пытались основать там еврейское поселение рядом с руинами поселения Нисанит, ликвидированного в ходе разграничения. Израильтяне поставили там палатки и посадили оливковое дерево, но вскоре их задержали и вернули в Израиль военнослужащие ЦАХАЛ. В пресс-службе ЦАХАЛ подчеркнули, что «любое проникновение в зону боевых действий запрещено, ставит граждан под угрозу и мешает деятельности сил ЦАХАЛ в этом районе».

Несколько дней назад начальник израильского Генштаба Эяль Замир заявил, что «желтая линия служит новой линией границы. Мы призываем правительство немедленно разрешить еврейское заселение в этом районе».