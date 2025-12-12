Обложка Spigel: Путин с Трампом «атакуют» Европу

На иллюстрации Путин держит нож, занесенный над Европой, а рядом с российским президентом стоит Трамп, который положил руки ему на плечи.

Журнал Spigel поместил на обложку нового номера от 12 декабря президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Этим же изображением проиллюстрирована ключевая статья номера под заголовком «Как Трамп и Путин атакуют Европу. Два злодея, одна цель». В подводке к материалу говорится, что американский лидер «презирает Старый континент», а Европа «не может выработать стратегию против альянса» двух президентов.

В тексте говорится, что Путин выигрывает от «трансатлантического раскола» США и Европы: российский президент ведет переговоры с Трампом на равных, «без какого-либо назойливого вмешательства со стороны европейцев», а Соединенные Штаты в своей новой Стратегии национальной безопасности отвергают расширение НАТО и «в значительной степени перенимают мировоззрение Кремля».