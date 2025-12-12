USD 1.7000
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Обложка Spigel: Путин с Трампом «атакуют» Европу

02:12 449

Журнал Spigel поместил на обложку нового номера от 12 декабря президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

На иллюстрации Путин держит нож, занесенный над Европой, а рядом с российским президентом стоит Трамп, который положил руки ему на плечи.

Этим же изображением проиллюстрирована ключевая статья номера под заголовком «Как Трамп и Путин атакуют Европу. Два злодея, одна цель». В подводке к материалу говорится, что американский лидер «презирает Старый континент», а Европа «не может выработать стратегию против альянса» двух президентов.

В тексте говорится, что Путин выигрывает от «трансатлантического раскола» США и Европы: российский президент ведет переговоры с Трампом на равных, «без какого-либо назойливого вмешательства со стороны европейцев», а Соединенные Штаты в своей новой Стратегии национальной безопасности отвергают расширение НАТО и «в значительной степени перенимают мировоззрение Кремля».

Трагедия, предательство и холодная логика разведки
Трагедия, предательство и холодная логика разведки войны спецслужб
00:52 1394
День памяти Гейдара Алиева: Алиевы поделились публикациями
День памяти Гейдара Алиева: Алиевы поделились публикациями
00:45 737
Субхан Мамедов против Эдмонда Худояна в финале чемпионата мира
Субхан Мамедов против Эдмонда Худояна в финале чемпионата мира У Азербайджана три медали; фото, видео
00:49 1021
Америка к России передом, к Европе задом
Америка к России передом, к Европе задом горячая тема
11 декабря 2025, 22:12 1962
Трамп «чрезвычайно разочарован» и Путиным, и Зеленским
Трамп «чрезвычайно разочарован» и Путиным, и Зеленским
11 декабря 2025, 23:14 2100
Иран – уже нежеланный гость
Иран – уже нежеланный гость наша корреспонденция
11 декабря 2025, 23:10 2026
Турецкий «монстр на колесах» прибыл в Сирию
Турецкий «монстр на колесах» прибыл в Сирию заметки на полях
11 декабря 2025, 22:55 2936
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
11 декабря 2025, 22:20 2756
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет?
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет? главное на этот час
11 декабря 2025, 20:34 5964
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС...
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС... из «мирного плана» по Украине; обновлено 21:40
11 декабря 2025, 21:40 3615
Армении придется выбирать
Армении придется выбирать заявили в Москве
11 декабря 2025, 20:50 3406

