USD 1.7000
EUR 1.9874
RUB 2.1662
Подписаться на уведомления
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Новость дня
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

По миру идет новый штамм гриппа: врачи обеспокоены

02:41 462

Десятки стран в мире накрыла новая волна гриппа, в этом сезоне виновником большинства случаев стал новый, особо опасный штамм вируса. Об этом сообщается в материале Русской службы BBC.

Вначале субклад (подветвь) К штамма H3N2 был обнаружен в Австралии и Новой Зеландии, последовали вспышки в Японии и Британии, сейчас этот вариант вируса зафиксирован более чем в 30 странах. Ранее этот вариант встречался редко, поэтому у людей недостаточно иммунитета к нему.

Как объясняет директор Центра эволюции патогенов при Кембриджском университете Дерек Смит, H3N2 претерпел семь мутаций. «Он почти наверняка прокатится по всему миру», — предсказывает профессор Смит.

С субкладом К H3N2 люди в последние годы сталкивались редко, и, соответственно, у них не выработался стойкий иммунитет к нему. Поэтому, хотя симптомы при новом виде гриппа, возможно, и не тяжелее обычного, но заразиться им может большее число людей. Некоторые из подхвативших вирус переносят его без симптомов, но у многих других начинаются жар, боли в разных частях тела и быстрая утомляемость, а для пожилых и ослабленных другими болезнями этот вирус может вообще оказаться смертельным.

«Такого вируса мы давно не видели. Необычная динамика, — говорит директор Всемирного центра гриппа при британском Институте Фрэнсиса Крика Никола Льюис. — Я беспокоюсь, конечно. Не паникую, но обеспокоена».

Многие симптомы при простуде, гриппе и ковиде совпадают, но есть и отличия, по которым можно определить, чем вы заболели. Простуда обычно наступает постепенно и проявляется в насморке и боли в горле. Грипп обычно начинается внезапно и несет с собой температуру, боли в разных местах и ослабленность мышц. При ковиде симптомы похожи на симптомы гриппа, но одним из главных отличительных признаков может быть потеря вкуса и обоняния.

Наилучший способ предотвратить заболевание гриппом — прививка, хотя имеющиеся сейчас вакцины, возможно, недостаточно эффективны против нового варианта вируса, отмечает BBC.

Сдержать распространение помогают и разные виды карантинов. В Японии и Англии, например, уже закрыта часть школ. Во многих больницах и школах Британии ввели обязательное ношение масок.

Трагедия, предательство и холодная логика разведки
Трагедия, предательство и холодная логика разведки войны спецслужб
00:52 1394
День памяти Гейдара Алиева: Алиевы поделились публикациями
День памяти Гейдара Алиева: Алиевы поделились публикациями
00:45 737
Субхан Мамедов против Эдмонда Худояна в финале чемпионата мира
Субхан Мамедов против Эдмонда Худояна в финале чемпионата мира У Азербайджана три медали; фото, видео
00:49 1021
Америка к России передом, к Европе задом
Америка к России передом, к Европе задом горячая тема
11 декабря 2025, 22:12 1963
Трамп «чрезвычайно разочарован» и Путиным, и Зеленским
Трамп «чрезвычайно разочарован» и Путиным, и Зеленским
11 декабря 2025, 23:14 2100
Иран – уже нежеланный гость
Иран – уже нежеланный гость наша корреспонденция
11 декабря 2025, 23:10 2026
Турецкий «монстр на колесах» прибыл в Сирию
Турецкий «монстр на колесах» прибыл в Сирию заметки на полях
11 декабря 2025, 22:55 2937
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
11 декабря 2025, 22:20 2756
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет?
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет? главное на этот час
11 декабря 2025, 20:34 5965
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС...
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС... из «мирного плана» по Украине; обновлено 21:40
11 декабря 2025, 21:40 3615
Армении придется выбирать
Армении придется выбирать заявили в Москве
11 декабря 2025, 20:50 3406

ЭТО ВАЖНО

Трагедия, предательство и холодная логика разведки
Трагедия, предательство и холодная логика разведки войны спецслужб
00:52 1394
День памяти Гейдара Алиева: Алиевы поделились публикациями
День памяти Гейдара Алиева: Алиевы поделились публикациями
00:45 737
Субхан Мамедов против Эдмонда Худояна в финале чемпионата мира
Субхан Мамедов против Эдмонда Худояна в финале чемпионата мира У Азербайджана три медали; фото, видео
00:49 1021
Америка к России передом, к Европе задом
Америка к России передом, к Европе задом горячая тема
11 декабря 2025, 22:12 1963
Трамп «чрезвычайно разочарован» и Путиным, и Зеленским
Трамп «чрезвычайно разочарован» и Путиным, и Зеленским
11 декабря 2025, 23:14 2100
Иран – уже нежеланный гость
Иран – уже нежеланный гость наша корреспонденция
11 декабря 2025, 23:10 2026
Турецкий «монстр на колесах» прибыл в Сирию
Турецкий «монстр на колесах» прибыл в Сирию заметки на полях
11 декабря 2025, 22:55 2937
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
11 декабря 2025, 22:20 2756
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет?
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет? главное на этот час
11 декабря 2025, 20:34 5965
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС...
«СЭЗ» на Донбассе, референдум, судьба Запорожской АЭС... из «мирного плана» по Украине; обновлено 21:40
11 декабря 2025, 21:40 3615
Армении придется выбирать
Армении придется выбирать заявили в Москве
11 декабря 2025, 20:50 3406
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться