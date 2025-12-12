По миру идет новый штамм гриппа: врачи обеспокоены

Вначале субклад (подветвь) К штамма H3N2 был обнаружен в Австралии и Новой Зеландии, последовали вспышки в Японии и Британии, сейчас этот вариант вируса зафиксирован более чем в 30 странах. Ранее этот вариант встречался редко, поэтому у людей недостаточно иммунитета к нему.

Десятки стран в мире накрыла новая волна гриппа, в этом сезоне виновником большинства случаев стал новый, особо опасный штамм вируса. Об этом сообщается в материале Русской службы BBC.

Как объясняет директор Центра эволюции патогенов при Кембриджском университете Дерек Смит, H3N2 претерпел семь мутаций. «Он почти наверняка прокатится по всему миру», — предсказывает профессор Смит.

С субкладом К H3N2 люди в последние годы сталкивались редко, и, соответственно, у них не выработался стойкий иммунитет к нему. Поэтому, хотя симптомы при новом виде гриппа, возможно, и не тяжелее обычного, но заразиться им может большее число людей. Некоторые из подхвативших вирус переносят его без симптомов, но у многих других начинаются жар, боли в разных частях тела и быстрая утомляемость, а для пожилых и ослабленных другими болезнями этот вирус может вообще оказаться смертельным.

«Такого вируса мы давно не видели. Необычная динамика, — говорит директор Всемирного центра гриппа при британском Институте Фрэнсиса Крика Никола Льюис. — Я беспокоюсь, конечно. Не паникую, но обеспокоена».

Многие симптомы при простуде, гриппе и ковиде совпадают, но есть и отличия, по которым можно определить, чем вы заболели. Простуда обычно наступает постепенно и проявляется в насморке и боли в горле. Грипп обычно начинается внезапно и несет с собой температуру, боли в разных местах и ослабленность мышц. При ковиде симптомы похожи на симптомы гриппа, но одним из главных отличительных признаков может быть потеря вкуса и обоняния.

Наилучший способ предотвратить заболевание гриппом — прививка, хотя имеющиеся сейчас вакцины, возможно, недостаточно эффективны против нового варианта вируса, отмечает BBC.

Сдержать распространение помогают и разные виды карантинов. В Японии и Англии, например, уже закрыта часть школ. Во многих больницах и школах Британии ввели обязательное ношение масок.