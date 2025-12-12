Трамп: Только Зеленский против...

Соединенные Штаты готовы оказать помощь Украине в рамках соглашения о безопасности, направленного на прекращение войны с Россией, заявил президент Дональд Трамп, выразив при этом разочарование темпами переговоров, сообщает агентство Bloomberg.

«Я думал, что мы очень близки к заключению соглашения с Россией. Я думал, что мы очень близки к заключению соглашения с Украиной. По сути, за исключением самого президента Зеленского, его людям нравится проект соглашения», — сказал президент США, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Комментарии Трампа прозвучали после того, как пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент «крайне разочарован обеими сторонами этой войны» и «устал от встреч просто ради встреч».

По его словам, американский план состоит «из четырех или пяти пунктов». Он признал, что процесс переговоров сложный, поскольку документ предусматривает распределение территорий.

Трамп также сравнил дипломатические усилия со своим бизнес-опытом, отметив, что добиться завершения войны в Украине «в тысячу раз сложнее», чем заключить сделку в сфере недвижимости.

Президент США 8 декабря заявлял, что при его президентстве Соединенные Штаты не тратят на поддержку Украины в войне, но при этом зарабатывают на этом. Трамп также ранее заявлял, что Россия якобы согласилась на «мирный план», тогда как президент Украины Владимир Зеленский даже не читал его.