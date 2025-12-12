USD 1.7000
EUR 1.9874
RUB 2.1662
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Трамп: Только Зеленский против...

09:05 783

Соединенные Штаты готовы оказать помощь Украине в рамках соглашения о безопасности, направленного на прекращение войны с Россией, заявил президент Дональд Трамп, выразив при этом разочарование темпами переговоров, сообщает агентство Bloomberg.

«Я думал, что мы очень близки к заключению соглашения с Россией. Я думал, что мы очень близки к заключению соглашения с Украиной. По сути, за исключением самого президента Зеленского, его людям нравится проект соглашения», — сказал президент США, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Комментарии Трампа прозвучали после того, как пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент «крайне разочарован обеими сторонами этой войны» и «устал от встреч просто ради встреч».

По его словам, американский план состоит «из четырех или пяти пунктов». Он признал, что процесс переговоров сложный, поскольку документ предусматривает распределение территорий.

Трамп также сравнил дипломатические усилия со своим бизнес-опытом, отметив, что добиться завершения войны в Украине «в тысячу раз сложнее», чем заключить сделку в сфере недвижимости.

Президент США 8 декабря заявлял, что при его президентстве Соединенные Штаты не тратят на поддержку Украины в войне, но при этом зарабатывают на этом. Трамп также ранее заявлял, что Россия якобы согласилась на «мирный план», тогда как президент Украины Владимир Зеленский даже не читал его.

Пожар на крупнейшем НПЗ России
Пожар на крупнейшем НПЗ России
09:12 580
Трамп: Только Зеленский против...
Трамп: Только Зеленский против...
09:05 784
Трагедия, предательство и холодная логика разведки
Трагедия, предательство и холодная логика разведки войны спецслужб
00:52 3765
День памяти Гейдара Алиева: Алиевы поделились публикациями
День памяти Гейдара Алиева: Алиевы поделились публикациями
00:45 2083
Субхан Мамедов против Эдмонда Худояна в финале чемпионата мира
Субхан Мамедов против Эдмонда Худояна в финале чемпионата мира У Азербайджана три медали; фото, видео
00:49 2695
Америка к России передом, к Европе задом
Америка к России передом, к Европе задом горячая тема
11 декабря 2025, 22:12 2741
Трамп «чрезвычайно разочарован» и Путиным, и Зеленским
Трамп «чрезвычайно разочарован» и Путиным, и Зеленским
11 декабря 2025, 23:14 3286
Иран – уже нежеланный гость
Иран – уже нежеланный гость наша корреспонденция
11 декабря 2025, 23:10 3534
Турецкий «монстр на колесах» прибыл в Сирию
Турецкий «монстр на колесах» прибыл в Сирию заметки на полях
11 декабря 2025, 22:55 4839
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
11 декабря 2025, 22:20 3929
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет?
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет? главное на этот час
11 декабря 2025, 20:34 7854

