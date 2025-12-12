Пожар на крупнейшем НПЗ России

В ночь на 12 декабря украинские беспилотники атаковали российский город Ярославль. В результате удара вспыхнул пожар на территории местного нефтеперерабатывающего завода.
Российские паблики со ссылкой на местных жителей сообщали о мощных взрывах в городе. По утверждению очевидцев, над городом прогремело не менее семи взрывов. Перед началом атаки местный губернатор Михаил Евраев объявлял о беспилотной опасности в регионе.
По данным OSINT-аналитиков и мониторинговых каналов, поражено предприятие «Славнефть-ЯНОС» («Ярославнефтеоргсинтез»).
«Славнефть-ЯНОС» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие способно перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год.
Дрони атакували Ярославль: вибухи і пожежа на одному з найбільших НПЗ Росіїhttps://t.co/ZNX7QbaIgl— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 12, 2025
Відео: Telegram/Exilenova+ pic.twitter.com/8wdxtEsAjg
Кроме того, врио губернатора Тверской области Виталий Королев подтвердил сообщения о взрыве в Твери. «В результате отражения атаки БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери пострадали люди. Шести взрослым и ребенку уже оказывается медицинская помощь в больнице. Идет эвакуация жителей дома», — сказал глава Тверской области.
Ранее сообщалось, что в ночь на 11 декабря беспилотники атаковали российский город Великий Новгород. По предварительным данным, под удар попал местный химический завод, на территории которого после атаки вспыхнул пожар.