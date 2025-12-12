Пожар на крупнейшем НПЗ России

В ночь на 12 декабря украинские беспилотники атаковали российский город Ярославль. В результате удара вспыхнул пожар на территории местного нефтеперерабатывающего завода.

Российские паблики со ссылкой на местных жителей сообщали о мощных взрывах в городе. По утверждению очевидцев, над городом прогремело не менее семи взрывов. Перед началом атаки местный губернатор Михаил Евраев объявлял о беспилотной опасности в регионе.

По данным OSINT-аналитиков и мониторинговых каналов, поражено предприятие «Славнефть-ЯНОС» («Ярославнефтеоргсинтез»).

«Славнефть-ЯНОС» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие способно перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год.