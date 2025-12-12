USD 1.7000
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Пожар на крупнейшем НПЗ России

09:12 585

В ночь на 12 декабря украинские беспилотники атаковали российский город Ярославль. В результате удара вспыхнул пожар на территории местного нефтеперерабатывающего завода.

Российские паблики со ссылкой на местных жителей сообщали о мощных взрывах в городе. По утверждению очевидцев, над городом прогремело не менее семи взрывов. Перед началом атаки местный губернатор Михаил Евраев объявлял о беспилотной опасности в регионе.

По данным OSINT-аналитиков и мониторинговых каналов, поражено предприятие «Славнефть-ЯНОС» («Ярославнефтеоргсинтез»).

«Славнефть-ЯНОС» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие способно перерабатывать около 15 миллионов тонн нефти в год.

Кроме того, врио губернатора Тверской области Виталий Королев подтвердил сообщения о взрыве в Твери. «В результате отражения атаки БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери пострадали люди. Шести взрослым и ребенку уже оказывается медицинская помощь в больнице. Идет эвакуация жителей дома», — сказал глава Тверской области.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 декабря беспилотники атаковали российский город Великий Новгород. По предварительным данным, под удар попал местный химический завод, на территории которого после атаки вспыхнул пожар.

Пожар на крупнейшем НПЗ России
Пожар на крупнейшем НПЗ России
09:12 586
Трамп: Только Зеленский против...
Трамп: Только Зеленский против...
09:05 789
Трагедия, предательство и холодная логика разведки
Трагедия, предательство и холодная логика разведки войны спецслужб
00:52 3767
День памяти Гейдара Алиева: Алиевы поделились публикациями
День памяти Гейдара Алиева: Алиевы поделились публикациями
00:45 2084
Субхан Мамедов против Эдмонда Худояна в финале чемпионата мира
Субхан Мамедов против Эдмонда Худояна в финале чемпионата мира У Азербайджана три медали; фото, видео
00:49 2697
Америка к России передом, к Европе задом
Америка к России передом, к Европе задом горячая тема
11 декабря 2025, 22:12 2742
Трамп «чрезвычайно разочарован» и Путиным, и Зеленским
Трамп «чрезвычайно разочарован» и Путиным, и Зеленским
11 декабря 2025, 23:14 3287
Иран – уже нежеланный гость
Иран – уже нежеланный гость наша корреспонденция
11 декабря 2025, 23:10 3535
Турецкий «монстр на колесах» прибыл в Сирию
Турецкий «монстр на колесах» прибыл в Сирию заметки на полях
11 декабря 2025, 22:55 4841
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
Путин дал поручение: продолжить боевые действия в Украине
11 декабря 2025, 22:20 3929
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет?
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет? главное на этот час
11 декабря 2025, 20:34 7857

