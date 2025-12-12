Экипаж задержанного венесуэльского танкера вернут домой

USD 1.7000
Администрация США намерена освободить экипаж нефтяного танкера, задержанного у берегов Венесуэлы, после того как судно достигнет порта Галвестон в штате Техас. Об этом сообщил телеканал NBC.

По сведениям двух источников телеканала, американские представители уже допросили команду танкера на борту, чтобы ускорить процесс возвращения моряков домой после прибытия судна в порт.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что США планируют конфисковать задержанный у побережья Венесуэлы танкер и перевозившуюся на нем нефть.

*** 10:16

США рассматривают возможность в ближайшие несколько недель захватить дополнительные танкеры, занимающиеся перевозкой венесуэльской нефти. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, Вашингтон с целью усилить давление на правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро «готовится захватить дополнительные танкеры». Источники агентства отмечают, что американские власти уже «составили список из нескольких танкеров», которые могут быть задержаны «в ближайшие несколько недель».

Напомним, 10 декабря президент США Дональд Трамп подтвердил задержание нефтяного танкера у побережья Венесуэлы, отметив, что Соединенные Штаты планируют оставить нефть себе. Кроме того, Трамп заявил, что информация о владельце судна будет раскрыта.

Министерство юстиции США, выполняющее в стране функции генеральной прокуратуры, заявило, что задержанный танкер в нарушение американского санкционного режима перевозил нефть из Венесуэлы и Ирана. Глава ведомства Пэм Бонди также утверждала, что судно задействовалось для «поддержки иностранных террористических организаций».

В Министерстве иностранных дел Венесуэлы заявили, что расценивают захват американской стороной нефтяного танкера в Карибском море как акт международного пиратства.

