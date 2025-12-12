Экипаж задержанного венесуэльского танкера вернут домой

Администрация США намерена освободить экипаж нефтяного танкера, задержанного у берегов Венесуэлы, после того как судно достигнет порта Галвестон в штате Техас. Об этом сообщил телеканал NBC.

По сведениям двух источников телеканала, американские представители уже допросили команду танкера на борту, чтобы ускорить процесс возвращения моряков домой после прибытия судна в порт.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что США планируют конфисковать задержанный у побережья Венесуэлы танкер и перевозившуюся на нем нефть.