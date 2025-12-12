СГБ подготовила видеоролик в связи с днем памяти общенационального лидера

Служба государственной безопасности подготовила видеоролик в связи с днем памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.
В видеоролике повествуется о жизненном пути и деятельности Гейдара Алиева.
