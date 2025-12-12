Утечка мозгов из Азербайджана

Многие высококвалифицированные кадры предпочитают уезжать за рубеж, чтобы продолжить свою карьеру там, где для них открываются более широкие возможности. Какие главные причины такого выбора и какие шаги необходимо предпринять государству, чтобы удержать специалистов в Азербайджане?

Эксперт в области образования Адиль Велиев в интервью haqqin.az отметил, что если высококвалифицированный специалист уже не видит своего будущего в данном учреждении, он начинает искать более перспективное место, и в первую очередь исходит из ценности, которую придает собственным знаниям и навыкам.

По его словам, независимо от места проживания, молодые люди, стремящиеся к постоянному развитию и желающие испытать свой потенциал в разных средах, естественным образом выбирают более широкие возможности.

«Стремление к лучшим условиям для развития, поиск инновационной рабочей среды — это нормальное явление и, безусловно, реальность глобального рынка труда. Государственные и частные учреждения должны поддерживать привлекательную рабочую среду и создавать необходимые условия, чтобы профессионалы оставались в стране. Разумеется, речь идет о более высокой заработной плате, широких карьерных перспективах, инновационных возможностях, которые должны сохраняться стабильно», — отметил Велиев.

Он также подчеркнул, что существуют профессии, обладающие особенно высоким эмиграционным потенциалом, такие как IT, инженерия, финансы и другие области.

«Из-за высокой глобальной конкуренции развитые страны стремятся привлечь специалистов этих направлений в свои учреждения и на свои рынки труда. В связи с этим для обеспечения возможности трудоустройства молодых специалистов внутри страны необходимо укреплять связь между системой образования и рынком труда. Сотрудничество вузов и предприятий, расширение программ стажировок, развитие новых экономических сфер, особенно высоких технологий и зеленой энергетики, являются важными направлениями. Налоговые льготы для молодых специалистов и создание новых рабочих мест в регионах также могут позитивно повлиять на этот процесс», — считает Велиев.