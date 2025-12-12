USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1189
Подписаться на уведомления
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Новость дня
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Утечка мозгов из Азербайджана

почему молодежь ищет будущее за рубежом
Отдел информации
10:50 1869

Многие высококвалифицированные кадры предпочитают уезжать за рубеж, чтобы продолжить свою карьеру там, где для них открываются более широкие возможности. Какие главные причины такого выбора и какие шаги необходимо предпринять государству, чтобы удержать специалистов в Азербайджане?

Эксперт в области образования Адиль Велиев в интервью haqqin.az отметил, что если высококвалифицированный специалист уже не видит своего будущего в данном учреждении, он начинает искать более перспективное место, и в первую очередь исходит из ценности, которую придает собственным знаниям и навыкам.

По его словам, независимо от места проживания, молодые люди, стремящиеся к постоянному развитию и желающие испытать свой потенциал в разных средах, естественным образом выбирают более широкие возможности.

«Стремление к лучшим условиям для развития, поиск инновационной рабочей среды — это нормальное явление и, безусловно, реальность глобального рынка труда. Государственные и частные учреждения должны поддерживать привлекательную рабочую среду и создавать необходимые условия, чтобы профессионалы оставались в стране. Разумеется, речь идет о более высокой заработной плате, широких карьерных перспективах, инновационных возможностях, которые должны сохраняться стабильно», — отметил Велиев.

Он также подчеркнул, что существуют профессии, обладающие особенно высоким эмиграционным потенциалом, такие как IT, инженерия, финансы и другие области.

«Из-за высокой глобальной конкуренции развитые страны стремятся привлечь специалистов этих направлений в свои учреждения и на свои рынки труда. В связи с этим для обеспечения возможности трудоустройства молодых специалистов внутри страны необходимо укреплять связь между системой образования и рынком труда. Сотрудничество вузов и предприятий, расширение программ стажировок, развитие новых экономических сфер, особенно высоких технологий и зеленой энергетики, являются важными направлениями. Налоговые льготы для молодых специалистов и создание новых рабочих мест в регионах также могут позитивно повлиять на этот процесс», — считает Велиев.

Автомобили в Азербайджане подорожают из-за грузин
Автомобили в Азербайджане подорожают из-за грузин
12:25 368
Руководство Минздрава почтило память общенационального лидера Гейдара Алиева
Руководство Минздрава почтило память общенационального лидера Гейдара Алиева
12:17 217
Международный конкурс вокалистов украинско-азербайджанской дружбы. Все деньги пойдут ВСУ
Международный конкурс вокалистов украинско-азербайджанской дружбы. Все деньги пойдут ВСУ фото
11:53 487
Сокуров в лицо Путину: цензура, иноагенты, распад образования!
Сокуров в лицо Путину: цензура, иноагенты, распад образования! видео
11:33 1894
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет?
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет? все еще актуально
11 декабря 2025, 20:34 8871
Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»
Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»
11:52 1235
Президент и первая леди посетили могилу Гейдара Алиева
Президент и первая леди посетили могилу Гейдара Алиева
10:44 1394
Путин поставит шпильку дяде Сэму?
Путин поставит шпильку дяде Сэму? наша корреспонденция; все еще актуально
11 декабря 2025, 20:12 3698
Токаев предупреждает: Каспий может исчезнуть
Токаев предупреждает: Каспий может исчезнуть
11:14 1396
Имишлинские стройбароны набили карманы… А жильцы достраивают дом
Имишлинские стройбароны набили карманы… А жильцы достраивают дом наш спецреп
11 декабря 2025, 23:30 6489
Отныне каждый сам за себя
Отныне каждый сам за себя главная тема; все еще актуально
11 декабря 2025, 18:23 5396

ЭТО ВАЖНО

Автомобили в Азербайджане подорожают из-за грузин
Автомобили в Азербайджане подорожают из-за грузин
12:25 368
Руководство Минздрава почтило память общенационального лидера Гейдара Алиева
Руководство Минздрава почтило память общенационального лидера Гейдара Алиева
12:17 217
Международный конкурс вокалистов украинско-азербайджанской дружбы. Все деньги пойдут ВСУ
Международный конкурс вокалистов украинско-азербайджанской дружбы. Все деньги пойдут ВСУ фото
11:53 487
Сокуров в лицо Путину: цензура, иноагенты, распад образования!
Сокуров в лицо Путину: цензура, иноагенты, распад образования! видео
11:33 1894
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет?
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет? все еще актуально
11 декабря 2025, 20:34 8871
Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»
Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»
11:52 1235
Президент и первая леди посетили могилу Гейдара Алиева
Президент и первая леди посетили могилу Гейдара Алиева
10:44 1394
Путин поставит шпильку дяде Сэму?
Путин поставит шпильку дяде Сэму? наша корреспонденция; все еще актуально
11 декабря 2025, 20:12 3698
Токаев предупреждает: Каспий может исчезнуть
Токаев предупреждает: Каспий может исчезнуть
11:14 1396
Имишлинские стройбароны набили карманы… А жильцы достраивают дом
Имишлинские стройбароны набили карманы… А жильцы достраивают дом наш спецреп
11 декабря 2025, 23:30 6489
Отныне каждый сам за себя
Отныне каждый сам за себя главная тема; все еще актуально
11 декабря 2025, 18:23 5396
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться