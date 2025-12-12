USD 1.7000
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Почем «Золотой купол»?

Bloomberg
10:54

Итоговая стоимость создания системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» составит примерно $1,1 трлн вместо $175 млрд, как ранее заверял президент США Дональд Трамп. Об этом 12 декабря сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

«Стоимость системы «Золотой купол» составит около $1,1 трлн, что более чем на 500% выше оценки Трампа в $175 млрд», — говорится в публикации.

Отмечается, что одна только необходимая для системы группировка космических перехватчиков оценивается в $161–542 млрд.

Эксперты также назвали нереалистичными заявленные сроки введения проекта в эксплуатацию. Ранее Трамп сообщал, что «Золотой купол» будет создан к 2029 году.

«Название, концепция и программа «Золотого купола», вероятно, не переживут нынешнюю администрацию», — подвел итог старший научный сотрудник по вопросам обороны в Американском институте предпринимательства Тодд Харрисон.

Bloomberg 4 ноября со ссылкой на информацию американских космических сил сообщало, что США близки к развертыванию двух новых видов вооружения, которые предназначены для глушения российских и китайских спутников. Уточнялось, что новое вооружение будет размещено по всему миру. Ими возможно будет управлять дистанционно.

Ранее, 17 сентября, генерал космических войск Майкл Гютлейн, возглавляющий процесс создания в США системы ПРО «Золотой купол», заявил о завершении разработки проекта. В мае Трамп заявил, что «Золотой купол» необходим Соединенным Штатам для выживания. По словам Трампа, администрация страны планирует ассигновать порядка $175 млрд.

Автомобили в Азербайджане подорожают из-за грузин
Автомобили в Азербайджане подорожают из-за грузин
12:25
Руководство Минздрава почтило память общенационального лидера Гейдара Алиева
Руководство Минздрава почтило память общенационального лидера Гейдара Алиева
12:17
Международный конкурс вокалистов украинско-азербайджанской дружбы. Все деньги пойдут ВСУ
Международный конкурс вокалистов украинско-азербайджанской дружбы. Все деньги пойдут ВСУ фото
11:53
Сокуров в лицо Путину: цензура, иноагенты, распад образования!
Сокуров в лицо Путину: цензура, иноагенты, распад образования! видео
11:33
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет?
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет? все еще актуально
11 декабря 2025, 20:34
Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»
Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»
11:52
Президент и первая леди посетили могилу Гейдара Алиева
Президент и первая леди посетили могилу Гейдара Алиева
10:44
Путин поставит шпильку дяде Сэму?
Путин поставит шпильку дяде Сэму? наша корреспонденция; все еще актуально
11 декабря 2025, 20:12
Токаев предупреждает: Каспий может исчезнуть
Токаев предупреждает: Каспий может исчезнуть
11:14
Имишлинские стройбароны набили карманы… А жильцы достраивают дом
Имишлинские стройбароны набили карманы… А жильцы достраивают дом наш спецреп
11 декабря 2025, 23:30
Отныне каждый сам за себя
Отныне каждый сам за себя главная тема; все еще актуально
11 декабря 2025, 18:23

