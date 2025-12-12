Почем «Золотой купол»?

Итоговая стоимость создания системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» составит примерно $1,1 трлн вместо $175 млрд, как ранее заверял президент США Дональд Трамп. Об этом 12 декабря сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

«Стоимость системы «Золотой купол» составит около $1,1 трлн, что более чем на 500% выше оценки Трампа в $175 млрд», — говорится в публикации.

Отмечается, что одна только необходимая для системы группировка космических перехватчиков оценивается в $161–542 млрд.

Эксперты также назвали нереалистичными заявленные сроки введения проекта в эксплуатацию. Ранее Трамп сообщал, что «Золотой купол» будет создан к 2029 году.

«Название, концепция и программа «Золотого купола», вероятно, не переживут нынешнюю администрацию», — подвел итог старший научный сотрудник по вопросам обороны в Американском институте предпринимательства Тодд Харрисон.

Bloomberg 4 ноября со ссылкой на информацию американских космических сил сообщало, что США близки к развертыванию двух новых видов вооружения, которые предназначены для глушения российских и китайских спутников. Уточнялось, что новое вооружение будет размещено по всему миру. Ими возможно будет управлять дистанционно.

Ранее, 17 сентября, генерал космических войск Майкл Гютлейн, возглавляющий процесс создания в США системы ПРО «Золотой купол», заявил о завершении разработки проекта. В мае Трамп заявил, что «Золотой купол» необходим Соединенным Штатам для выживания. По словам Трампа, администрация страны планирует ассигновать порядка $175 млрд.