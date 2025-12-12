Британцы следили за российской подлодкой три дня

Командование ВМС Великобритании сообщило, что провело трехдневную операцию вместе с союзниками по НАТО по наблюдению за российской подлодкой «Краснодар» в Ла-Манше и сопровождению ее за пределы британских вод. Об этом сообщает РБК.

Операцию провели в рамках «постоянных усилий правительства по обеспечению целостности британских вод и защите национальной безопасности». В ней был задействован танкер вспомогательного флота Великобритании RFA Tidesurge с размещенным на борту вертолетом Merlin.

Во флоте уточнили, что отслеживание подлодки началось, когда она следовала из Северного моря через Дуврский пролив в Ла-Манш. Субмарина проходила пролив в надводном положении, несмотря на штормовые условия.

Королевский ВМФ продолжал наблюдение за подлодкой и сопровождавшим ее буксиром «Алтай» вплоть до выхода пары к северо-западному побережью Франции, после чего «передал задачу союзнику по НАТО», отмечается в сообщении.

Ранее Лондон сообщал о неоднократном появлении вблизи британских вод российского океанографического судна «Янтарь», которое западные эксперты считают разведывательным. Его фиксировали у побережья Соединенного Королевства в ноябре 2024-го и январе 2025 года. Экс-глава МI6 Ричард Дирлав называл «Янтарь» «частью подводного военного потенциала России».