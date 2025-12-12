USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1189
Подписаться на уведомления
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Новость дня
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Министр обороны Британии о размещении войск в Украине

11:10 718

Британские военные совершили ряд разведывательных поездок в Украину в рамках подготовки к размещению войск на территории республики в случае заключения мирного соглашения. Об этом сообщил глава Минобороны Британии Джон Хили, передает Fox News.

«В течение последних шести месяцев 200 военных планировщиков из более чем 30 стран работали вместе. Мы провели разведывательные визиты в Украину. У нас есть готовые войска, у нас есть самолеты. У нас есть корабли, готовые к развертыванию», — сказал он.

Министр подчеркнул, что Великобритания готова направить в Украину войска и снаряжение для обеспечения соблюдения мирного соглашения после его подписания.

Ранее Хили заявил, что Великобритания готова взять на себя «тяжелую работу» после наступления мира в Украине, если план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта будет реализован.

Автомобили в Азербайджане подорожают из-за грузин
Автомобили в Азербайджане подорожают из-за грузин
12:25 382
Руководство Минздрава почтило память общенационального лидера Гейдара Алиева
Руководство Минздрава почтило память общенационального лидера Гейдара Алиева
12:17 219
Международный конкурс вокалистов украинско-азербайджанской дружбы. Все деньги пойдут ВСУ
Международный конкурс вокалистов украинско-азербайджанской дружбы. Все деньги пойдут ВСУ фото
11:53 491
Сокуров в лицо Путину: цензура, иноагенты, распад образования!
Сокуров в лицо Путину: цензура, иноагенты, распад образования! видео
11:33 1905
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет?
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет? все еще актуально
11 декабря 2025, 20:34 8874
Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»
Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»
11:52 1244
Президент и первая леди посетили могилу Гейдара Алиева
Президент и первая леди посетили могилу Гейдара Алиева
10:44 1396
Путин поставит шпильку дяде Сэму?
Путин поставит шпильку дяде Сэму? наша корреспонденция; все еще актуально
11 декабря 2025, 20:12 3700
Токаев предупреждает: Каспий может исчезнуть
Токаев предупреждает: Каспий может исчезнуть
11:14 1401
Имишлинские стройбароны набили карманы… А жильцы достраивают дом
Имишлинские стройбароны набили карманы… А жильцы достраивают дом наш спецреп
11 декабря 2025, 23:30 6489
Отныне каждый сам за себя
Отныне каждый сам за себя главная тема; все еще актуально
11 декабря 2025, 18:23 5399

ЭТО ВАЖНО

Автомобили в Азербайджане подорожают из-за грузин
Автомобили в Азербайджане подорожают из-за грузин
12:25 382
Руководство Минздрава почтило память общенационального лидера Гейдара Алиева
Руководство Минздрава почтило память общенационального лидера Гейдара Алиева
12:17 219
Международный конкурс вокалистов украинско-азербайджанской дружбы. Все деньги пойдут ВСУ
Международный конкурс вокалистов украинско-азербайджанской дружбы. Все деньги пойдут ВСУ фото
11:53 491
Сокуров в лицо Путину: цензура, иноагенты, распад образования!
Сокуров в лицо Путину: цензура, иноагенты, распад образования! видео
11:33 1905
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет?
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет? все еще актуально
11 декабря 2025, 20:34 8874
Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»
Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»
11:52 1244
Президент и первая леди посетили могилу Гейдара Алиева
Президент и первая леди посетили могилу Гейдара Алиева
10:44 1396
Путин поставит шпильку дяде Сэму?
Путин поставит шпильку дяде Сэму? наша корреспонденция; все еще актуально
11 декабря 2025, 20:12 3700
Токаев предупреждает: Каспий может исчезнуть
Токаев предупреждает: Каспий может исчезнуть
11:14 1401
Имишлинские стройбароны набили карманы… А жильцы достраивают дом
Имишлинские стройбароны набили карманы… А жильцы достраивают дом наш спецреп
11 декабря 2025, 23:30 6489
Отныне каждый сам за себя
Отныне каждый сам за себя главная тема; все еще актуально
11 декабря 2025, 18:23 5399
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться