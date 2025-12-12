Токаев предупреждает: Каспий может исчезнуть

USD 1.7000
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предупредил, что процесс обмеления Каспийского моря может стать необратимым и спровоцировать цепочку серьезных последствий.

«Что касается Каспия, то при нынешних темпах обмеления этот опасный процесс может стать необратимым, что неминуемо вызовет цепную реакцию экологических, социально-экономических и даже политических последствий. Казахстан выступил с инициативой разработки специальной межгосударственной программы, направленной на предотвращение разрушения экосистемы и обмеления Каспия», – сказал он.

Глава государства призвал мировое сообщество поддержать усилия, направленные на сохранение моря.

«В целом, на мой взгляд, водная дипломатия требует тесной межгосударственной координации. Существующие международные институты, как правило, действуют разрозненно, в пределах узких мандатов, что не соответствует масштабу нарастающих водных проблем», – добавил Токаев.

