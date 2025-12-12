USD 1.7000
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Замгенсека НАТО о выводе американских войск из Европы

11:27 611

Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская заявила, что любые изменения в военном присутствии США в Европе являются плановыми, согласованными внутри альянса и не станут неожиданностью для союзников. Об этом она заявила в интервью «Суспільне».

Чиновница подтвердила информацию об определенных перемещениях американских подразделений, касающихся, в частности, контингентов в Румынии, Венгрии и Словакии.

В то же время Шекеринская отметила, что эти действия не являются чем-то необычным. По ее словам, политика «неожиданных решений» в отношениях между союзниками полностью исключена.

«Все сделано в полной координации и осведомленности. Мы работаем над тем, чтобы присутствие НАТО на восточном фланге было сильнее и гибче», - сказала Шекеринская.

Отдельно заместитель генсека прокомментировала роль европейских стран в системе безопасности. Она отметила, что Европа уже берет на себя значительно большую часть оборонного бремени, хотя и продолжает полагаться на поддержку Соединенных Штатов.

При этом она опровергла предположение о существовании конкретной даты, к которой Европа должна стать главным гарантом безопасности на континенте. 

«Никакого дедлайна нет. Но процесс перехода инициативы к европейским союзникам уже идет», – заявила Шекеринская.

Отвечая на вопрос о вероятности полного вывода американских войск, Шекеринская отметила, что фиксированного графика пока не существует.

В НАТО подчеркивают, что американское присутствие и в дальнейшем будет играть важную роль в сдерживании угроз. Однако новая модель безопасности, которую развивает альянс, предусматривает значительно более сильное европейское лидерство в обеспечении стабильности на континенте.

Автомобили в Азербайджане подорожают из-за грузин
Автомобили в Азербайджане подорожают из-за грузин
12:25 387
Руководство Минздрава почтило память общенационального лидера Гейдара Алиева
Руководство Минздрава почтило память общенационального лидера Гейдара Алиева
12:17 220
Международный конкурс вокалистов украинско-азербайджанской дружбы. Все деньги пойдут ВСУ
Международный конкурс вокалистов украинско-азербайджанской дружбы. Все деньги пойдут ВСУ фото
11:53 493
Сокуров в лицо Путину: цензура, иноагенты, распад образования!
Сокуров в лицо Путину: цензура, иноагенты, распад образования! видео
11:33 1911
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет?
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет? все еще актуально
11 декабря 2025, 20:34 8875
Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»
Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»
11:52 1248
Президент и первая леди посетили могилу Гейдара Алиева
Президент и первая леди посетили могилу Гейдара Алиева
10:44 1400
Путин поставит шпильку дяде Сэму?
Путин поставит шпильку дяде Сэму? наша корреспонденция; все еще актуально
11 декабря 2025, 20:12 3701
Токаев предупреждает: Каспий может исчезнуть
Токаев предупреждает: Каспий может исчезнуть
11:14 1403
Имишлинские стройбароны набили карманы… А жильцы достраивают дом
Имишлинские стройбароны набили карманы… А жильцы достраивают дом наш спецреп
11 декабря 2025, 23:30 6489
Отныне каждый сам за себя
Отныне каждый сам за себя главная тема; все еще актуально
11 декабря 2025, 18:23 5399

