Нефть растет благодаря Мадуро

Цены на нефть выросли на фоне опасений перебоев в поставках из Венесуэлы, несмотря на ожидания недельного снижения и оптимизма по поводу перспектив мирного соглашения между Россией и Украиной. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 07:52 по Баку выросли на $0,43, или 0,70%, до $61,71 за баррель, а американская нефть WTI также подорожала на $0,43, или 0,75%, до $58,03 за баррель, после падения примерно на 1,5% в четверг.

По данным источников агентства, США готовятся перехватывать больше судов с венесуэльской нефтью после недавнего захвата танкера, что усиливает давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вызывает опасения относительно перебоев в поставках.

Аналитики отмечают, что успех мирных переговоров между Россией и Украиной может привести к снижению цены WTI до $55 за баррель, тогда как за неделю оба нефтяных контракта упали более чем на 3%, отражая общую неуверенность на рынке.

Решение Федеральной резервной системы США снизить ставку добавило неопределенности относительно будущего спроса на нефть, а прогнозы баланса мирового рынка на 2026 год остаются противоречивыми: Международное энергетическое агентство ожидает избытка поставок, тогда как ОПЕК предсказывает сбалансированный рынок.

Дополнительное давление на цены оказало прекращение работы нефтяной платформы в Каспийском море после удара украинских дронов, что также сказалось на рыночных настроениях.