Сокуров в лицо Путину: цензура, иноагенты, распад образования!

Известный российский режиссер Александр Сокуров выступил перед президентом России Владимиром Путиным на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Он поднял тему «иноагентов», проблем в российских вузах, роста тарифов и цензуры, говорится в материале «Новая газета Европа».

Владимир Путин встретился с представителями Совета по правам человека на следующий день после того, как обновил его состав. В частности, он исключил из него бывшего директора музея истории ГУЛАГа Романа Романова. Новыми членами СПЧ стали, например, глава совета «Союза семей военнослужащих России» Мария Большакова и председатель «Гражданского комитета России» Артур Шлыков, написавший донос на песню «Я узкий».

В целом за последние годы после исключения многих правозащитников СПЧ перестал быть площадкой для полноценных дискуссий. Во время своего выступления Сокуров как раз отметил, что в Совете принято избегать политических вопросов, которые требуют общественного обсуждения.

После этого режиссер затронул тему образования в России. Сокуров рассказал, что недавно вернулся из Италии, где посетил несколько университетов, и получил воодушевляющее впечатление о студенческой среде. Он признал, что в Европе есть трудности в образовательной сфере, однако отметил, что в России ситуация обстоит не лучше: «Многие мои знакомые, у которых дети должны поступать в высшие учебные заведения, с тревогой смотрят на некоторые цифры. Например, на то, что дети военных, которые находятся на фронте, получают все преимущества при поступлении в высшие учебные заведения. Политически мне понятен этот шаг. Но с точки зрения качества образования, мне кажется, тут надо привести какой-то баланс, потому что количество мест бюджетных решительно сократилось».

Он отметил, что платить за образование по 200, а то и по 400 тысяч рублей в год становится невозможным. Сокуров подчеркнул, что у талантливых и умных ребят все меньше шансов получить бесплатное высшее образование.

В ответ Путин заявил, что за границей образование все равно дороже, а решение о льготах для детей участников так называемой «СВО» было правильным.

Сокуров рассказал Путину, что в сегодняшней России нет культуры политических дискуссий и что давление цензуры сказывается в том числе на работе творческих деятелей.