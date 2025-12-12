Сокуров в лицо Путину: цензура, иноагенты, распад образования!

Известный российский режиссер Александр Сокуров выступил перед президентом России Владимиром Путиным на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Он поднял тему «иноагентов», проблем в российских вузах, роста тарифов и цензуры, говорится в материале «Новая газета Европа».
Владимир Путин встретился с представителями Совета по правам человека на следующий день после того, как обновил его состав. В частности, он исключил из него бывшего директора музея истории ГУЛАГа Романа Романова. Новыми членами СПЧ стали, например, глава совета «Союза семей военнослужащих России» Мария Большакова и председатель «Гражданского комитета России» Артур Шлыков, написавший донос на песню «Я узкий».
В целом за последние годы после исключения многих правозащитников СПЧ перестал быть площадкой для полноценных дискуссий. Во время своего выступления Сокуров как раз отметил, что в Совете принято избегать политических вопросов, которые требуют общественного обсуждения.
После этого режиссер затронул тему образования в России. Сокуров рассказал, что недавно вернулся из Италии, где посетил несколько университетов, и получил воодушевляющее впечатление о студенческой среде. Он признал, что в Европе есть трудности в образовательной сфере, однако отметил, что в России ситуация обстоит не лучше: «Многие мои знакомые, у которых дети должны поступать в высшие учебные заведения, с тревогой смотрят на некоторые цифры. Например, на то, что дети военных, которые находятся на фронте, получают все преимущества при поступлении в высшие учебные заведения. Политически мне понятен этот шаг. Но с точки зрения качества образования, мне кажется, тут надо привести какой-то баланс, потому что количество мест бюджетных решительно сократилось».
Он отметил, что платить за образование по 200, а то и по 400 тысяч рублей в год становится невозможным. Сокуров подчеркнул, что у талантливых и умных ребят все меньше шансов получить бесплатное высшее образование.
В ответ Путин заявил, что за границей образование все равно дороже, а решение о льготах для детей участников так называемой «СВО» было правильным.
Сокуров рассказал Путину, что в сегодняшней России нет культуры политических дискуссий и что давление цензуры сказывается в том числе на работе творческих деятелей.
«Мы не умели и не умеем вести политические дискуссии с молодыми людьми, со старшими школьниками, со студентами. В стране боятся этих дискуссий. Отсутствие процедуры политических дискуссий, отсутствие процедуры открытого обсуждения процессов, которые имеют место в стране, отсутствие обсуждения серьезного оппозиционного настроения наносит, на мой взгляд, очень серьезный удар по судьбам очень многих талантливых людей», — подчеркнул режиссер.
Власти постоянно давят на сотрудников самых разных творческих сфер, включая кино, литературу и даже книжную торговлю, отметил Сокуров. Из-за этого, по словам режиссера, многие не могут реализовать свои замыслы и просто теряют возможность работать по профессии: «Очень часто этим людям не объясняют, почему с ними обращаются жестко и бескомпромиссно. Мне, например, говорят, закрывая мой фильм: «Иди к своему президенту, обсуждай». (Пытаюсь узнать), что, какая причина запрещения показа фильма? Без объяснения причин».
Сокуров вспоминает, что в СССР хотя бы объясняли причины запретов. Вместе с тем он подчеркнул, что попытки того или иного государства подавлять искусство никогда не выдерживали испытания временем.
«Искусство государству необходимо. Неправильно получается так, что государство нападает на своего гражданина», — подчеркнул Сокуров.
По его словам, «во многих художественных вузах у людей опущены головы», потому что им все запрещают: «Попробуйте сегодня снимите «Балладу о солдате» (выпущенный в 1959 году фильм Григория Чухрая). Немедленно будет запрещен фильм, а что будет с этим автором — тоже неизвестно. Получит ли он дальше возможность работать или нет (тоже не ясно). Это принципиально важная ситуация. Надо решительно менять атмосферу, взаимоотношения государства с художественной средой, с молодыми людьми. Если у нас не изменится этот характер работы с молодыми людьми, мы далеко не пойдем. Это будет абсолютный тупик, регресс всей государственной системы».
Путин в ответ сказал Сокурову, что у государства всегда были сложные отношения с искусством, и предположил, что «Балладу о солдате» сегодня тоже бы выпустили из-за тематики любви к Родине и матери.
Он также пообещал Сокурову обсудить запреты работ режиссера лично, то есть в обход решений Минкульта об отсутствии удостоверения, позволяющего легально показывать фильмы постановщика на территории России. «Я позвоню, поговорим», — сказал Путин и назвал запреты Сокурова в РФ «странными».
«Обращаю ваше внимание, что вы являетесь членом СПЧ при президенте, так что никакой дискриминации в отношении вас не допускается. Во всяком случае, на таком уровне. Но если есть какие-то ограничения и вы их видите, скажите мне», — добавил Путин.
На следующий день Сокуров заявил журналистам, что теперь надеется на встречу с Путиным, но при этом опасается последствий своего выступления. По его мнению, оно могло не понравиться кому-то в «бюрократической среде», главе «Первого канала» Константину Эрнсту и Министерству культуры в целом.
«Они, наверное, с большой тревогой смотрели на то, что президент вообще слушал этот разговор и в принципе принял эту тревогу», — предположил режиссер.