Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Замороженные активы России: ЦБ подал иск против Euroclear

Банк России впервые прокомментировал планы Еврокомиссии по использованию его замороженных активов, находящихся в западных странах.

В заявлении регулятора говорится, что любые механизмы «прямого или косвенного использования» этих активов являются незаконными и противоречат международному праву, в том числе принципам суверенного иммунитета. В ЦБ подчеркнули, что будут безусловно оспаривать любые действия, связанные с несогласованным использованием активов, во всех доступных компетентных инстанциях, добиваясь последующего исполнения судебных решений на территории государств — членов ООН.

После этого Банк России сообщил о подаче иска в Арбитражный суд Москвы к бельгийскому депозитарию Euroclear, где хранится основная часть замороженных российских активов. Регулятор обвиняет депозитарий в незаконных действиях и требует возмещения причиненных убытков. Сумма иска и другие детали не раскрываются. В заявлении отмечается, что действия Euroclear привели к невозможности распоряжения денежными средствами и ценными бумагами, принадлежащими Банку России.

Параллельно Financial Times сообщает, что банки Великобритании выступили против использования части замороженных российских активов, находящихся в стране. Причиной стало отсутствие со стороны правительства гарантий на случай возможных ответных действий Москвы.

Представители банков опасаются серьезных юридических рисков, если активы будут задействованы в качестве обеспечения кредита Украине. По словам одного из источников издания, Великобритания создает новый прецедент, поскольку ранее подобные меры не применялись, и Россия, как ожидается, будет оспаривать их в суде. 

Советник крупных банков заявил, что по сути речь идет не о кредите, а о безвозмездной передаче, при этом вероятность дефолта оценивается как крайне высокая. Банки опасаются, что в случае судебных разбирательств с Россией они могут остаться без государственной поддержки.

Какие именно банки Великобритании хранят часть российских активов на сумму около восьми миллиардов фунтов стерлингов (примерно 9,3 млрд евро), не раскрывается — эта информация считается строго конфиденциальной, отмечает Financial Times.

