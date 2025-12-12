ОАО «Азеришыг» модернизирует электросеть в Ходжавендском районе

В целях обеспечения жителей, вернувшихся в родные края, высококачественным электроснабжением открытое акционерное общество (ОАО) «Азеришыг» проводит модернизацию электросети в Ходжавендском районе. В рамках работ по реконструкции, проводимых по поручению президента Ильхама Алиева, в поселке Зогалбулаг и в городе Ходжавенде построены новые подстанции 35/0,4 кВ.

Была проведена модернизация электросети 0,4 кВ для семей, переселенных в поселки Гадрут, «Красный базар» (Qırmızı Bazar) и село Сос, а также выполнены ремонтно-восстановительные работы на воздушных линиях электропередачи 10 и 35 кВ и существующих трансформаторных подстанциях, установлены смарт-счетчики.

В настоящее время, помимо городской территории, продолжаются ремонтно-восстановительные и реконструкционные работы в селах Чорекли, Гюнейхырман, Гаракенд, Гузейхырман и Ханоба.

Следует отметить, что для обеспечения граждан стабильным и бесперебойным электроснабжением и минимизации потерь электроэнергии ОАО «Азеришыг» продолжает поэтапное обновление электросети во всех регионах страны.