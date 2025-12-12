USD 1.7000
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Новость дня
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»

11:52 1259

В Ереване, вероятно, закроют или конфискуют представительство карабахских сепаратистов к концу года. Об этом сообщает газета «Жоховурд» со ссылкой на источник.

По данным издания, сепаратисты не исключают вероятности закрытия представительства, а также возможных задержаний.

Они уверены, что главной целью силовиков является бывший главарь карабахских сепаратистов Самвел Шахраманян. Накануне Следственный комитет сообщил о проведении «необходимых следственных действий» в рамках уголовного процесса, не уточняя деталей.

Сепаратист Нжде Искандарян сообщил, что следователи изъяли компьютер после обысков, которые длились более четырех часов. Ранее он отмечал, что существует судебное решение, позволяющее СК при необходимости изымать документы.

Автомобили в Азербайджане подорожают из-за грузин
Автомобили в Азербайджане подорожают из-за грузин
12:25 399
Руководство Минздрава почтило память общенационального лидера Гейдара Алиева
Руководство Минздрава почтило память общенационального лидера Гейдара Алиева
12:17 225
Международный конкурс вокалистов украинско-азербайджанской дружбы. Все деньги пойдут ВСУ
Международный конкурс вокалистов украинско-азербайджанской дружбы. Все деньги пойдут ВСУ фото
11:53 496
Сокуров в лицо Путину: цензура, иноагенты, распад образования!
Сокуров в лицо Путину: цензура, иноагенты, распад образования! видео
11:33 1921
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет?
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет? все еще актуально
11 декабря 2025, 20:34 8876
Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»
Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»
11:52 1260
Президент и первая леди посетили могилу Гейдара Алиева
Президент и первая леди посетили могилу Гейдара Алиева
10:44 1403
Путин поставит шпильку дяде Сэму?
Путин поставит шпильку дяде Сэму? наша корреспонденция; все еще актуально
11 декабря 2025, 20:12 3701
Токаев предупреждает: Каспий может исчезнуть
Токаев предупреждает: Каспий может исчезнуть
11:14 1408
Имишлинские стройбароны набили карманы… А жильцы достраивают дом
Имишлинские стройбароны набили карманы… А жильцы достраивают дом наш спецреп
11 декабря 2025, 23:30 6492
Отныне каждый сам за себя
Отныне каждый сам за себя главная тема; все еще актуально
11 декабря 2025, 18:23 5401

