USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1189
Подписаться на уведомления
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Новость дня
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Международный конкурс вокалистов украинско-азербайджанской дружбы. Все деньги пойдут ВСУ

фото
Отдел информации
11:53 499

В курортной столице Украины — Трускавце — 27–29 ноября 2025 года прошел VIII Международный конкурс вокалистов украинско-азербайджанской дружбы. Как сообщает haqqin.az, мероприятие является продолжением проходившего в 2018–2021 годах Конкурса памяти Муслима Магомаева и с 2022 года проводится под новым названием. После нападения России на Украину конкурс был переформатирован и получил нынешний формат.

Главная цель конкурса — представить украинской музыкальной общественности и международной сцене вокалистов, способных высокопрофессионально исполнять как оперную, так и эстрадную музыку. Отборочные туры состояли из трех этапов: исполнение академического (оперного) репертуара, украинской народной песни и эстрадного произведения.

В соревновании приняли участие профессиональные вокалисты в возрасте от 18 до 40 лет, имеющие специальное музыкальное образование, а также студенты музыкальных университетов и колледжей. Исполнители представляли Ровно, Дрогобыч, Полтаву, Львов, Киев и Харьков. Были представлены практически все ведущие вокальные школы страны — Киева, Львова, Одессы и Харькова. За исключением транспортных расходов участников, все остальные затраты были покрыты оргкомитетом. Регистрационный взнос не взимался.

С 2022 года конкурс несет благотворительную миссию — все денежные призы лауреатов передаются военнослужащим украинской армии. И в этом году в рамках конкурса также была организована благотворительная акция.

По решению жюри победителем конкурса стал Вадим Хуменный. Второе место разделили Дарья Погорила и Николай Юхименко, а третье — Анастасия Янцур и Артем Поздняков. Специальный суперприз — выступление в «Карнеги-холл» — был вручен Дарье Погорилой членом женской делегации Украины при ООН, продюсером и общественным деятелем Ириной Самсоненко.

Организаторами конкурса выступили Азербайджанский культурный центр имени Муслима Магомаева (Гурбан Аббасов и Наталия Кудряшова) и Трускавецкий городской совет (мэр Андрей Кульчинский).

Мероприятие прошло при поддержке посольства Азербайджана в Киеве, посла Азербайджана в Украине Сеймура Мардалиева, Международного фонда всемирных азербайджанцев и председателя Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмета Джавадова, а также народной писательницы Азербайджана Эльмиры Ахундовой.

Америка к России передом, к Европе задом
Америка к России передом, к Европе задом горячая тема; все еще актуально
11 декабря 2025, 22:12 3118
Автомобили в Азербайджане подорожают из-за грузин
Автомобили в Азербайджане подорожают из-за грузин
12:25 402
Руководство Минздрава почтило память общенационального лидера Гейдара Алиева
Руководство Минздрава почтило память общенационального лидера Гейдара Алиева
12:17 227
Международный конкурс вокалистов украинско-азербайджанской дружбы. Все деньги пойдут ВСУ
Международный конкурс вокалистов украинско-азербайджанской дружбы. Все деньги пойдут ВСУ фото
11:53 500
Сокуров в лицо Путину: цензура, иноагенты, распад образования!
Сокуров в лицо Путину: цензура, иноагенты, распад образования! видео
11:33 1926
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет?
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет? все еще актуально
11 декабря 2025, 20:34 8876
Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»
Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»
11:52 1263
Президент и первая леди посетили могилу Гейдара Алиева
Президент и первая леди посетили могилу Гейдара Алиева
10:44 1403
Путин поставит шпильку дяде Сэму?
Путин поставит шпильку дяде Сэму? наша корреспонденция; все еще актуально
11 декабря 2025, 20:12 3701
Токаев предупреждает: Каспий может исчезнуть
Токаев предупреждает: Каспий может исчезнуть
11:14 1409
Имишлинские стройбароны набили карманы… А жильцы достраивают дом
Имишлинские стройбароны набили карманы… А жильцы достраивают дом наш спецреп
11 декабря 2025, 23:30 6493

ЭТО ВАЖНО

Америка к России передом, к Европе задом
Америка к России передом, к Европе задом горячая тема; все еще актуально
11 декабря 2025, 22:12 3118
Автомобили в Азербайджане подорожают из-за грузин
Автомобили в Азербайджане подорожают из-за грузин
12:25 402
Руководство Минздрава почтило память общенационального лидера Гейдара Алиева
Руководство Минздрава почтило память общенационального лидера Гейдара Алиева
12:17 227
Международный конкурс вокалистов украинско-азербайджанской дружбы. Все деньги пойдут ВСУ
Международный конкурс вокалистов украинско-азербайджанской дружбы. Все деньги пойдут ВСУ фото
11:53 500
Сокуров в лицо Путину: цензура, иноагенты, распад образования!
Сокуров в лицо Путину: цензура, иноагенты, распад образования! видео
11:33 1926
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет?
Близкий союзник Трампа внесла в Конгресс законопроект по Азербайджану. Что будет? все еще актуально
11 декабря 2025, 20:34 8876
Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»
Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»
11:52 1263
Президент и первая леди посетили могилу Гейдара Алиева
Президент и первая леди посетили могилу Гейдара Алиева
10:44 1403
Путин поставит шпильку дяде Сэму?
Путин поставит шпильку дяде Сэму? наша корреспонденция; все еще актуально
11 декабря 2025, 20:12 3701
Токаев предупреждает: Каспий может исчезнуть
Токаев предупреждает: Каспий может исчезнуть
11:14 1409
Имишлинские стройбароны набили карманы… А жильцы достраивают дом
Имишлинские стройбароны набили карманы… А жильцы достраивают дом наш спецреп
11 декабря 2025, 23:30 6493
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться