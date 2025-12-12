Международный конкурс вокалистов украинско-азербайджанской дружбы. Все деньги пойдут ВСУ

В курортной столице Украины — Трускавце — 27–29 ноября 2025 года прошел VIII Международный конкурс вокалистов украинско-азербайджанской дружбы. Как сообщает haqqin.az, мероприятие является продолжением проходившего в 2018–2021 годах Конкурса памяти Муслима Магомаева и с 2022 года проводится под новым названием. После нападения России на Украину конкурс был переформатирован и получил нынешний формат.
Главная цель конкурса — представить украинской музыкальной общественности и международной сцене вокалистов, способных высокопрофессионально исполнять как оперную, так и эстрадную музыку. Отборочные туры состояли из трех этапов: исполнение академического (оперного) репертуара, украинской народной песни и эстрадного произведения.
В соревновании приняли участие профессиональные вокалисты в возрасте от 18 до 40 лет, имеющие специальное музыкальное образование, а также студенты музыкальных университетов и колледжей. Исполнители представляли Ровно, Дрогобыч, Полтаву, Львов, Киев и Харьков. Были представлены практически все ведущие вокальные школы страны — Киева, Львова, Одессы и Харькова. За исключением транспортных расходов участников, все остальные затраты были покрыты оргкомитетом. Регистрационный взнос не взимался.
С 2022 года конкурс несет благотворительную миссию — все денежные призы лауреатов передаются военнослужащим украинской армии. И в этом году в рамках конкурса также была организована благотворительная акция.
По решению жюри победителем конкурса стал Вадим Хуменный. Второе место разделили Дарья Погорила и Николай Юхименко, а третье — Анастасия Янцур и Артем Поздняков. Специальный суперприз — выступление в «Карнеги-холл» — был вручен Дарье Погорилой членом женской делегации Украины при ООН, продюсером и общественным деятелем Ириной Самсоненко.
Организаторами конкурса выступили Азербайджанский культурный центр имени Муслима Магомаева (Гурбан Аббасов и Наталия Кудряшова) и Трускавецкий городской совет (мэр Андрей Кульчинский).
Мероприятие прошло при поддержке посольства Азербайджана в Киеве, посла Азербайджана в Украине Сеймура Мардалиева, Международного фонда всемирных азербайджанцев и председателя Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмета Джавадова, а также народной писательницы Азербайджана Эльмиры Ахундовой.