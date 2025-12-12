Золото и серебро бьют исторический максимум

Мировые цены на золото стабилизировались после трехдневного роста на фоне ожиданий дальнейшего смягчения монетарной политики в США, сообщает агентство Bloomberg.

В этом году цены на золото выросли более чем на 60%, а на серебро – более чем вдвое, приближаясь к самым высоким годовым показателям с 1979 года, отмечают эксперты. Рост был поддержан активными закупками со стороны центральных банков и уходом инвесторов от суверенных облигаций и валют. После увеличения на 1,2% в четверг стоимость слитков колебалась около 4270 долларов за унцию.

«Рост цен на золото, как ожидается, продолжится в 2026 году, поскольку солидный спрос со стороны центральных банков в сочетании со смягченной политикой и постоянной геополитической напряженностью обеспечивают прочную поддержку макроэкономической ситуации», – подчеркнул старший рыночный аналитик Vantage Markets Хэбэ Чен.

По данным Всемирного золотого совета, объемы активов в биржевых фондах, обеспеченных золотом, росли каждый месяц в этом году, за исключением мая.

Тем временем серебро укрепилось в последние недели на фоне повышенного спроса и напряженности в ключевых торговых центрах, достигнув в четверг рекордной отметки $64,3120 за унцию. Платина на мировых биржах показала небольшое снижение, тогда как палладий продемонстрировал рост.