Автомобили в Азербайджане подорожают из-за грузин

В Грузии подготовлен новый законопроект, который предусматривает существенное повышение ряда сборов, связанных с приобретением и реэкспортом автомобилей иностранными гражданами. В частности, предлагается увеличить стоимость транзитных номерных знаков с нынешних 50 до 370 лари (с 32 до 233 манатов). Также планируется повышение платы за подготовку экспертного заключения на автомобиль — со 100 до 180 лари (с 63 до 113 манатов). Кроме того, оформление экспортной таможенной декларации подорожает со 130 до 200 лари (около 126 манатов).

На фоне этих изменений возникает вопрос: может ли рост сборов в Грузии привести к снижению объемов импорта автомобилей в Азербайджан, учитывая, что значительное количество граждан страны завозят машины именно оттуда. Экономист Асиф Ибрагимов в интервью haqqin.az отметил, что влияние будет ощутимым, поскольку большая доля азербайджанского рынка - примерно 70-80% как при покупке автомобилей, так и при транзите - реализуется именно через Грузию.

«Введение дополнительных сборов грузинским правительством, а также изменения, связанные с ценами покупки, логистикой и транспортировкой, окажут серьезное влияние на автомобильный рынок. Себестоимость автомобилей вырастет. В сегменте недорогих автомобилей разница составит примерно 300-500 долларов, в среднем и более высоком сегменте - в пределах 1500-3000 долларов, а в премиальном - разница может быть еще более значительной.

Что касается альтернативных маршрутов, могу сказать, что теоретически автомобили могут заходить в порт Поти, а затем транзитом, в контейнерах, доставляться в Азербайджан. Однако транспортные расходы в этом случае будут высокими, а значит, это снова повлияет на себестоимость», - заявил Ибрагимов.

Другим альтернативным маршрутом Ибрагимов называет Турцию, однако считает этот вариант малореалистичным. По его словам, путь значительно длиннее, а таможенные процедуры там гораздо сложнее, чем в Грузии. Он отметил, что страховые расходы, лицензионные сборы и таможенные процедуры в Турции также более тяжелые и затратные, поэтому этот вариант нельзя считать оптимальным.

«Самым оптимальным вариантом для Азербайджана по-прежнему остается Грузия. В сегменте недорогих автомобилей объемы ввоза будут сокращаться, тогда как средний и высокий сегменты в определенной степени сохранят активность. На какое-то время рынок может войти в стадию застоя, однако практика показывает, что после периода удорожания обычно наступает кратковременная стагнация, а затем со временем все снова начинает идти своим чередом», — считает Ибрагимов.