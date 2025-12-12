Азербайджанцев и россиян объединила память об Алиеве

USD 1.7000
В Астраханской области (Россия) с участием азербайджанской делегации прошли мероприятия, посвященные памяти общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

В состав делегации вошли председатель Комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса Арзу Нагиев, глава Исполнительной власти Апшеронского района Абдин Фарзалиев, председатель Апшеронской районной организации партии «Йени Азербайджан» Аббас Алиев и координатор Азербайджанского делового центра в Астрахани Насими Мамедов.

Участники возложили цветы к памятнику Гейдару Алиеву в одноименном парке в Астрахани и почтили его память. Делегация также посетила мемориал «Вечный огонь».

В рамках программы представители Азербайджана вместе с министром внешних связей Астраханской области Владимиром Головковым, заместителем министра образования и науки Ириной Мудрой, мэром Астрахани Игорем Редкиным и другими официальными лицами посетили среднюю школу № 11 имени Гейдара Алиева. В школе делегация возложила цветы к бюсту и приняла участие в мероприятии, подготовленном педагогическим коллективом ко дню памяти.

Затем состоялась встреча делегации с заместителем губернатора — председателем правительства Астраханской области Денисом Афанасьевым. Он отметил «устойчивый характер сотрудничества» между регионом и Азербайджаном и выразил уверенность в его дальнейшем развитии. Представители азербайджанской стороны же, как сообщается, поблагодарили руководство области за внимание к памяти Гейдара Алиева и подчеркнули значение многоуровневых культурных и гуманитарных связей.

В завершение визита в Азербайджанском деловом центре прошла встреча с представителями Российско-Азербайджанского союза молодежи (AMOR) и местной диаспоры. На встрече обсуждались вопросы расширения молодежных контактов и возможности сотрудничества в культурной, экономической и других сферах.

