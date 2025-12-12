USD 1.7000
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Григорян о топливе из Азербайджана в Армению

12:51

Вопрос экспорта нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в Армению недавно обсуждался в Габале вице-премьерами Азербайджана и Армении Шахином Мустафаевым и Мгером Григоряном. Об этом армянской службе «Радио Свобода» рассказал сам Григорян.

На вопрос, договорились ли Баку и Ереван об импорте топлива из Азербайджана, вице-премьер Армении ответил: «Да, обсуждения были, есть возможности для сотрудничества».

«Радио Свобода» спросило вице-премьера Армении, какие армянские компании намерены покупать нефть у Азербайджана, по какой цене Азербайджан готов продавать нефть и нефтепродукты Армении, будет ли эта цена конкурентоспособной по сравнению с топливом, импортируемым из России.

В ответ Мгер Григорян заявил: «Дальнейшие действия, касающиеся топлива, уже осуществляются в рамках сотрудничества между частными экспортерами и импортерами, а условия возможных сделок будут определяться рыночными механизмами».

На вопрос, помимо импорта азербайджанского топлива, какие еще сферы взаимной торговли обсуждают Армения и Азербайджан, Григорян не дал конкретного ответа, отметив лишь, что «обсуждения по другим товарам все еще продолжаются», замечает «Радио Свобода».

