Григорян о топливе из Азербайджана в Армению

Вопрос экспорта нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в Армению недавно обсуждался в Габале вице-премьерами Азербайджана и Армении Шахином Мустафаевым и Мгером Григоряном. Об этом армянской службе «Радио Свобода» рассказал сам Григорян.

На вопрос, договорились ли Баку и Ереван об импорте топлива из Азербайджана, вице-премьер Армении ответил: «Да, обсуждения были, есть возможности для сотрудничества».