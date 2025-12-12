USD 1.7000
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Али Асадов и в Туркменистане почтил память Гейдара Алиева

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов, находящийся с рабочим визитом в Ашхабаде, сегодня посетил посольство Азербайджана, где возложил цветы к бюсту Гейдара Алиева и почтил его память. Об этом haqqin.az сообщили в Кабмине. 

*** 13:02 

В Ашхабаде открылся международный форум, посвященный «Международному году мира и доверия (2025)», Дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

В пленарном заседании принял участие премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

В выступлении Асадов отметил, что Азербайджан уважает политику постоянного нейтралитета Туркменистана, признанную ООН. Он напомнил, что Азербайджан поддерживает резолюции, которые Туркменистан выносит на обсуждение ООН по вопросам нейтралитета, и присоединился к числу соавторов резолюции «Международный год мира и доверия – 2025».

Премьер-министр также сообщил, что Азербайджан положительно оценивает инициативу Туркменистана о создании Университета нейтралитета под эгидой ООН и готов участвовать в его работе.

Отдельно было подчеркнуто, что обе страны входят в Движение неприсоединения и придерживаются его принципов.

Говоря о двусторонних отношениях, Асадов отметил «устойчивый характер сотрудничества» между Азербайджаном и Туркменистаном и заявил, что в последние годы связи активно развиваются. Он указал на значение взаимных визитов лидеров двух государств, которые «укрепили политический диалог».

В качестве примера была приведена рабочая поездка президента Азербайджана Ильхама Алиева в Туркменистан в августе текущего года. В рамках визита состоялась трехсторонняя встреча лидеров Туркменистана, Азербайджана и Узбекистана, направленная на расширение регионального сотрудничества.

Также было отмечено значение визита председателя Народного Совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан, включая посещение им таких городов, как Физули и Шуша.

Кроме того, Асадов выразил благодарность Туркменистану за участие в проекте строительства мечети в Физули, фундамент которой был заложен в ходе саммита Организации тюркских государств, состоявшегося в октябре в Габале.

В выступлении затрагивалась и тема взаимодействия Азербайджана со странами Центральной Азии. Премьер-министр отметил значимость решения о принятии Азербайджана в качестве полноправного участника Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

