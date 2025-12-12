Киев опровергает: ничего подобного не говорилось...

В Офисе президента Украины опровергли информацию французского издания Le Monde о якобы готовности Киева согласиться на создание «буферной зоны» на Донбассе в рамках переговоров с США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрия Литвина журналистам.

В команде президента Украины «интерпретации» Le Monde назвали «некорректными». Литвин пояснил, что советник главы ОП Михаил Подоляк говорил французскому изданию не о согласии Украины, а о том, что теоретически могут обсуждаться различные модели безопасности - но все зависит от деталей, механизмов контроля и юридических гарантий.

«Согласилась Украина или не согласилась - может решаться только на самом высоком политическом уровне или народом Украины, вчера президент об этом сказал журналистам», - добавил Литвин.