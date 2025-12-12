Киев опровергает: ничего подобного не говорилось...

В Офисе президента Украины опровергли информацию французского издания Le Monde о якобы готовности Киева согласиться на создание «буферной зоны» на Донбассе в рамках переговоров с США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрия Литвина журналистам.
В команде президента Украины «интерпретации» Le Monde назвали «некорректными». Литвин пояснил, что советник главы ОП Михаил Подоляк говорил французскому изданию не о согласии Украины, а о том, что теоретически могут обсуждаться различные модели безопасности - но все зависит от деталей, механизмов контроля и юридических гарантий.
«Согласилась Украина или не согласилась - может решаться только на самом высоком политическом уровне или народом Украины, вчера президент об этом сказал журналистам», - добавил Литвин.
* * * 13:23
Киев готов согласиться на вывод украинских войск из Донбасса. Об этом советник Офиса президента Михаил Подоляк рассказал в интервью Le Monde.
Издание пишет, что Киев идет на уступки по одному из ключевых пунктов переговоров с США и Россией, соглашаясь на создание демилитаризованной зоны в Донбассе. По данным Le Monde, эта уступка уже получила одобрение Европы. «По обе стороны линии должна существовать демилитаризованная зона. Необходимо будет определить, логически и юридически, следует ли вывести все виды вооружений или только тяжелое вооружение. Для предотвращения потенциальных нарушений должны присутствовать представители наблюдательных миссий и иностранный контингент, чтобы обеспечить соблюдение принципов и соглашений. Это естественный формат завершения конфликта, учитывая, что часть территории, к сожалению, останется под фактической российской оккупацией и что разделительная линия будет установлена в любом случае», - заявил Подоляк.
Эта уступка включена в обновленный «мирный план», переданный президентом Украины Владимиром Зеленским американскому лидеру Дональду Трампу 10 декабря, пишет издание. Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц участвовали в разработке этого предложения.
Донбасс, стратегически важный регион, горнодобывающий бассейн, может оказаться под контролем международных сил, включая Соединенные Штаты, отмечает газета. В Париже 13 декабря пройдет встреча представителей США, Украины, Франции, Германии и Великобритании для обсуждения новых пунктов «мирного плана». Такой подход напоминает демилитаризованную зону, созданную между Северной и Южной Кореей в 1953 году, положившего конец конфликту между двумя странами, однако мирный договор государствами подписан не был. В случае Кореи зона имеет ширину четыре километра и длину 250 км. В случае Украины ДМЗ может быть значительно длиннее и глубже, пишет издание.
США призывают Украину вывести войска с оставшейся территории Донецкой области, а российские войска туда не должны входить. При этом административный контроль над демилитаризованной зоной, согласно американскому плану, будет у РФ, пишет Financial Times.