USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1189
Подписаться на уведомления
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Новость дня
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Население растет, но все меньше женится

13:34 1155

Численность населения Азербайджана с начала 2025 года увеличилась на 32 109 человек, или на 0,3%, на 1 ноября 2025 года достигла 10 млн 256,998 тыс. человек, сообщает Государственный комитет по статистике.

Согласно данным, 54,4% населения Азербайджана составляют городские жители, 45,6% - сельские. Мужчины составляют 49,8% граждан страны, женщины - 50,2%.

В сообщении Госкомстата также говорится, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года число браков на каждые 1000 человек населения сократилось с 4,9 до 4,8, число разводов – с 2,1 до 2,0.

Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»
Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»
11:52 3416
На Донбассе «будет Росгвардия». И другие заявления Ушакова
На Донбассе «будет Росгвардия». И другие заявления Ушакова
14:54 666
Секретная армия Китая побеждает США в воздухе
Секретная армия Китая побеждает США в воздухе новый поворот
14:34 744
Сотрудники СГБ почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева
Сотрудники СГБ почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева фото; видео; обновлено 14:16
14:16 1271
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль»
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль» о вечном
13:48 1532
Сокуров в лицо Путину: цензура, иноагенты, распад образования!
Сокуров в лицо Путину: цензура, иноагенты, распад образования! видео
11:33 4472
Киев опровергает: ничего подобного не говорилось...
Киев опровергает: ничего подобного не говорилось... обновлено 14:05
14:05 2491
Президент и первая леди посетили могилу Гейдара Алиева
Президент и первая леди посетили могилу Гейдара Алиева фото; новость дополнена
10:44 2142
Григорян о топливе из Азербайджана в Армению
Григорян о топливе из Азербайджана в Армению
12:51 2597
Вооруженные азербайджанские подростки нападали на турецкие фабрики и заводы
Вооруженные азербайджанские подростки нападали на турецкие фабрики и заводы
13:34 2333
Али Асадов и в Туркменистане почтил память Гейдара Алиева
Али Асадов и в Туркменистане почтил память Гейдара Алиева фото; обновлено 14:26
14:26 1114

ЭТО ВАЖНО

Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»
Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»
11:52 3416
На Донбассе «будет Росгвардия». И другие заявления Ушакова
На Донбассе «будет Росгвардия». И другие заявления Ушакова
14:54 666
Секретная армия Китая побеждает США в воздухе
Секретная армия Китая побеждает США в воздухе новый поворот
14:34 744
Сотрудники СГБ почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева
Сотрудники СГБ почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева фото; видео; обновлено 14:16
14:16 1271
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль»
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль» о вечном
13:48 1532
Сокуров в лицо Путину: цензура, иноагенты, распад образования!
Сокуров в лицо Путину: цензура, иноагенты, распад образования! видео
11:33 4472
Киев опровергает: ничего подобного не говорилось...
Киев опровергает: ничего подобного не говорилось... обновлено 14:05
14:05 2491
Президент и первая леди посетили могилу Гейдара Алиева
Президент и первая леди посетили могилу Гейдара Алиева фото; новость дополнена
10:44 2142
Григорян о топливе из Азербайджана в Армению
Григорян о топливе из Азербайджана в Армению
12:51 2597
Вооруженные азербайджанские подростки нападали на турецкие фабрики и заводы
Вооруженные азербайджанские подростки нападали на турецкие фабрики и заводы
13:34 2333
Али Асадов и в Туркменистане почтил память Гейдара Алиева
Али Асадов и в Туркменистане почтил память Гейдара Алиева фото; обновлено 14:26
14:26 1114
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться