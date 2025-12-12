Население растет, но все меньше женится

Численность населения Азербайджана с начала 2025 года увеличилась на 32 109 человек, или на 0,3%, на 1 ноября 2025 года достигла 10 млн 256,998 тыс. человек, сообщает Государственный комитет по статистике.

Согласно данным, 54,4% населения Азербайджана составляют городские жители, 45,6% - сельские. Мужчины составляют 49,8% граждан страны, женщины - 50,2%.

В сообщении Госкомстата также говорится, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года число браков на каждые 1000 человек населения сократилось с 4,9 до 4,8, число разводов – с 2,1 до 2,0.