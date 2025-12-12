Вооруженные азербайджанские подростки нападали на турецкие фабрики и заводы

Прокуратура Стамбула подготовила обвинительное заключение по делу о преступной группировке, возглавляемой неким Барышем Боюном. В обвинительном заключении указано, что 40 подозреваемых, не достигших совершеннолетия, могут быть приговорены к срокам от 20 месяцев до 75 лет 6 месяцев лишения свободы.

Подростки в возрасте 15–18 лет обвиняются по таким тяжким статьям, как покушение на убийство, тяжкие ограбления, угроза с применением оружия и участие в вооруженной организации.

Лидер группировки Барыш Боюн, родившийся в 1984 году в районе Ешильюрт города Малатья, начал преступную деятельность в районе Бейоглу Стамбула. В последние годы группа расширила деятельность за пределы Турции, превратившись в международную преступную сеть. В 2020 году Боюн сбежал в Грузию, где был арестован за контрабанду оружия. После освобождения уехал в Италию и 22 мая 2024 года был задержан в результате совместной операции полиции Турции и Италии. Турция требует его экстрадиции.

По данным прокуратуры, преступная группа Барыша Боюна отличается от других «подпольных» организаций как по методам работы, так и по набору кадров. В частности, в группу привлекаются лица в возрасте 15–20 лет. Среди задержанных есть дети, родившиеся в 2006–2010 годах. В числе обвиняемых 40 подростков есть две девушки. Одна из них, 18 лет, обвиняется в участии в расстреле предприятия в Тузле, которое отказалось платить «дань» группировке. Вторая, 19 лет, обвиняется в том, что через Instagram вступила в контакт с предпринимателем, пригласила его по указанному адресу, после чего было организовано на него нападение.

Четверо из задержанных являются гражданами Азербайджана. По данным следствия, они участвовали в вооруженных нападениях на офисы, заводы и другие объекты.

Большинство задержанных проживают в бедных районах Стамбула: Газиосманпаша, Султанбейли, Бахчелер, Эйюп, Умрание, Бахчелиэвлер, Бейоглу, Султангази, Эсенюрт и Кагытхане.

Прокуратура отмечает, что дети легче поддаются влиянию преступных групп из-за проблем в семье, финансовых трудностей, зависимости от наркотиков и попыток найти свое место в обществе. Кроме того, подростки, стремящиеся заработать деньги и отделиться от семьи, становятся легкой «мишенью» для таких организаций. По данным следствия, детей из разных регионов Турции заманивали в Стамбул, обещая большие деньги или помощь в эмиграции, после чего привлекали к преступной деятельности. Несовершеннолетние погружались в мир роскоши, наркотиков, алкоголя и продажной любви. Также следствие отмечает влияние криминальных сериалов на вовлечение подростков в преступления. Некоторые задержанные уже сознались в своих преступлениях и дали показания.

Судебные процессы по делу «преступной группировки Барыша Боюна» запланированы на 23 февраля в тюрьме Мармара (ранее Силиври) в Стамбуле.