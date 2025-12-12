Центробанк России пошел в атаку

В пятницу, 12 декабря, российский регулятор назвал «официально рассматриваемые Европейской комиссией механизмы прямого или косвенного использования активов Банка России» без его согласия незаконными. В заявлении указывается на убытки из-за невозможности распоряжаться «принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами» и необходимости их взыскания.

Центробанк РФ сообщил о подаче иска к бельгийскому депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы в связи с рассматриваемыми ЕС мерами по использованию хранящихся в нем российских активов, передает Deutsche Welle.

ЦБ РФ предупредил, что оспорит решения Европейского союза, касающиеся использования замороженных российских активов. В случае продвижения и любой формы реализации обсуждаемых в ЕС инициатив по данному вопросу «Банк России оставляет за собой право без дополнительного уведомления перейти к практической реализации всех доступных правовых и иных механизмов защиты интересов», заявила пресс-служба ЦБ РФ.

Объявление и реализация Евросоюзом мер в отношении российских средств повлекут «безусловное оспаривание» со стороны Банка России «во всех доступных компетентных органах, включая национальные суды, судебные органы иностранных государств и международных организаций, арбитражи и иные международные судебные инстанции с последующим приведением в исполнение судебных актов на территории государств - членов ООН», подчеркивается в заявлении.

Накануне председательствующая в Евросоюзе Дания объявила о договоренности между большинством стран ЕС создать правовую основу для использования замороженных активов РФ в интересах Украины. На первом этапе планируется принять решение о бессрочном запрете на возврат замороженных в ЕС средств России. Тем самым предполагается исключить возможность того, что какая-либо из стран ЕС могла через вето добиться разблокировки российских активов. В настоящее время эти деньги заморожены санкциями ЕС, которые должны единогласно продлеваться каждые шесть месяцев.