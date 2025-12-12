В Москве Кариму Хану дали 6 лет колонии

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан заочно приговорен к 15 годам заключения, также различные сроки наказания получили еще восемь представителей МУС. Об этом пишут российские СМИ.

«Московский городской суд заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении прокурора и восьми судей Международного уголовного суда. В зависимости от роли каждого они признаны виновными по ч. 2 ст. 299, ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ», - говорится в сообщении.

Там добавили, что Кариму Хану назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых девяти лет в тюрьме, оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима. Остальные представители Международного уголовного суда приговорены к наказаниям в виде лишения свободы на сроки от 3,5 до 15 лет лишения свободы.