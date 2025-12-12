USD 1.7000
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Трагедия в «Гобу Парк-1»: число жертв увеличилось

Ульвия Худиева
14:47 840

Cкончался еще один пострадавший, отравившийся дымом при пожаре в многоэтажном жилом доме в Локбатане.

Табаррюк Исмаилова скончалась 10 декабря в больнице, где проходила лечение.

Таким образом, число погибших в результате инцидента достигло 5.

Отметим, что пожар произошел 5 декабря в квартире бывшего вынужденного переселенца из Кельбаджарского района Эмина Хамидова в жилом массиве «Гобу Парк-1» в поселка Локбатан Гарадагского района Баку. В результате густого задымления погибли проживающие в квартирах двумя этажами выше Юсифова Зульфия Рамиг гызы (1998 г.р.) - супруга бывшего вынужденного переселенца из Физулинского района Юсифова Акрама Ашраф оглу, двое их детей Юсиф Юсифов (2016 г.р.) и Марьям Юсифова (2019 г.р.), а также бывший вынужденный переселенец из Физулинского района Юсиф Гусейнов (1953 г.р.).

Побег за кордон смерти
Побег за кордон смерти главная тема
14:03 1512
Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»
Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»
11:52 3421
На Донбассе «будет Росгвардия». И другие заявления Ушакова
На Донбассе «будет Росгвардия». И другие заявления Ушакова
14:54 672
Секретная армия Китая побеждает США в воздухе
Секретная армия Китая побеждает США в воздухе новый поворот
14:34 750
Сотрудники СГБ почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева
Сотрудники СГБ почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева фото; видео; обновлено 14:16
14:16 1274
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль»
«Я видел мир и встретил в нем лишь ложь, коварство и печаль» о вечном
13:48 1540
Сокуров в лицо Путину: цензура, иноагенты, распад образования!
Сокуров в лицо Путину: цензура, иноагенты, распад образования! видео
11:33 4478
Киев опровергает: ничего подобного не говорилось...
Киев опровергает: ничего подобного не говорилось... обновлено 14:05
14:05 2501
Президент и первая леди посетили могилу Гейдара Алиева
Президент и первая леди посетили могилу Гейдара Алиева фото; новость дополнена
10:44 2144
Григорян о топливе из Азербайджана в Армению
Григорян о топливе из Азербайджана в Армению
12:51 2604
Вооруженные азербайджанские подростки нападали на турецкие фабрики и заводы
Вооруженные азербайджанские подростки нападали на турецкие фабрики и заводы
13:34 2344

