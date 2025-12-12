USD 1.7000
EUR 1.9945
RUB 2.1189
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

На Донбассе «будет Росгвардия». И другие заявления Ушакова

14:54 672

Помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что, возможно, на Донбассе не будет российских войск, но будет Росгвардия и полиция.

«Вполне возможно, что там не будет непосредственно войск, ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни», — сказал Юрий Ушаков в беседе с журналистом Андреем Колесниковым.

«(Донбасс) будет под управлением наших администраций. Если не переговорным путем, то военным эта территория перейдет под полный контроль Российской Федерации. Только от этого будет зависеть и все остальное. То есть прекращение огня может наступить только после вывода украинских войск», — сказал Ушаков.

Помощник президента России также прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по Донбассу. «Зеленский до сих пор как раз возражал против вывода своих войск из Донбасса. А это одно из требований, которые американцы ему предъявляют… В любом случае, какой бы расклад ни был, эта территория является территорией Российской Федерации, и она будет под управлением наших администраций, так что рано или поздно», — утверждает Ушаков.

По мнению Ушакова, президент Украины Владимир Зеленский якобы может использовать тему президентских выборов в Украине как «аргумент» для достижения временного прекращения огня.

В интервью Politico президент США Дональд Трамп заявил, что украинские власти «используют войну как предлог, чтобы не проводить выборы». Вскоре Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы в течение 60-90 дней при условии содействия США и стран Европы в обеспечении безопасности избирательного процесса.

Помощник президента РФ также сказал, что России не отправляли откорректированный «мирный план» США. Ушаков отметил, что в предстоящие выходные США планируют провести «мозговой штурм» с представителями Евросоюза и Украины. После этих переговоров измененный документ предоставят российской стороне. «Пока после всех этих рабочих переговоров с Европой и с Украиной нам должны будут показать бумагу или бумаги, и мы должны увидеть, что с ними, с этими бумагами стало после этих контактов», — сказал Ушаков, допустив, что российской стороне в новом плане «многое может не понравиться».

12 декабря президент США сообщил, что американские чиновники «выбросили что-то» из «мирного плана» по Украине. Сейчас, по словам президента США, документ разделен на «четыре или пять частей».

