Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Украинцы поразили российские корабли на Каспии

15:26 2801

Силы специальных операций Украины сообщили о нанесении ударов по российским кораблям, перевозившим оружие для России по Каспийскому морю.

«Среди пораженных судов – «композитор Рахманинов» и «Аскар-Сарыджа», которые используются РФ в военных целях и находятся под санкциями США из-за участия в поставках военных грузов между Ираном и РФ. ССО продолжают принимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии», - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Вчера украинские СМИ писали о том, что дальнобойные дроны СБУ поразили нефтедобывающую платформу им. Филановского, принадлежащую компании «Лукойл-Нижневолжскнефть». Это первое поражение Украиной инфраструктуры РФ, связанной с добычей нефти в Каспийском море.

Выживание Ирана… И позиция Азербайджана по следам громкого доклада
15:35 2050
12:51 3514
16:53 1681
16:37 1576
15:59 2013
16:08 1961
16:09 751
15:17 2328
15:26 2802
14:03 2748
11:52 4283

