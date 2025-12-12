Украинцы поразили российские корабли на Каспии

Силы специальных операций Украины сообщили о нанесении ударов по российским кораблям, перевозившим оружие для России по Каспийскому морю.

«Среди пораженных судов – «композитор Рахманинов» и «Аскар-Сарыджа», которые используются РФ в военных целях и находятся под санкциями США из-за участия в поставках военных грузов между Ираном и РФ. ССО продолжают принимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии», - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Вчера украинские СМИ писали о том, что дальнобойные дроны СБУ поразили нефтедобывающую платформу им. Филановского, принадлежащую компании «Лукойл-Нижневолжскнефть». Это первое поражение Украиной инфраструктуры РФ, связанной с добычей нефти в Каспийском море.