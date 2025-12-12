USD 1.7000
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

В Минтруда мероприятие, посвященное памяти Гейдара Алиева

Сегодня сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения посетили могилу архитектора и основателя современного независимого азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и возложили к ней цветы.

Также была посещена могила выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Затем в министерстве состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Министр Анар Алиев акцентировал внимание на великих исторических заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в создании и укреплении современного независимого азербайджанского государства, развитии Азербайджана во всех областях, и в том, что Азербайджанская Республика заняла достойное место в мировом сообществе. Министр подчеркнул, что великий лидер Гейдар Алиев обеспечил динамичное развитие Азербайджана по всем направлениям в годы, когда он возглавлял республику в 1969-1982 годах.

Было отмечено, что общенациональный лидер Гейдар Алиев по призыву народа вернулся к руководству Азербайджаном в июне 1993 года, спасая страну от угрозы утраты государственной независимости, гражданского противостояния, тяжелого кризиса и хаоса, охвативших все сферы, и вывел республику на путь долгосрочного развития.

Было отмечено, что благодаря особому вниманию и заботе общенационального лидера, сформировавшего стратегию социального развития Азербайджана, были предприняты важные шаги по укреплению системы социальной защиты. Так, в 1995-2003 годах средняя месячная реальная заработная плата в стране увеличилась в 5,1 раза, средняя месячная номинальная заработная плата — более чем в 6 раз, а средний месячный размер пенсий и пособий — в 8 раз.

Также было отмечено, что в указанный период Азербайджан первым в СНГ принял Трудовой кодекс и Концепцию демографического развития, Закон «О занятости», а также ряд законодательных актов, касающихся развития социальной сферы в соответствии с новой эпохой социально-экономических отношений, и запустил важные социальные программы, направленные на внимательное и бережное отношение к уязвимым группам населения.

Было отмечено, что продолжение мудрой и дальновидной политики общенационального лидера Гейдара Алиева на высоком уровне президентом Ильхамом Алиевым обеспечило динамичное развитие Азербайджана во всех областях. В 2020 году Азербайджан завоевал величайшую в своей истории Победу, освободив свои земли от почти 30-летней оккупации Армении, и территориальная целостность и суверенитет Азербайджанской Республики были полностью восстановлены.

Одновременно с этим по указанию главы государства многократно расширялись программы социальной защиты и активной занятости. Только в 2018-2025 годах было реализовано 5 пакетов социальных реформ, охватывающих более 4 миллионов граждан, на эти реформы было выделено 7,6 миллиарда манатов дополнительных ежегодных средств, а также значительно увеличены социальные выплаты.

Мероприятие продолжилось показом фильма, рассказывающего об особом внимании и заботе общенационального лидера Гейдара Алиева о социальной стороне деятельности государства.

Выживание Ирана… И позиция Азербайджана
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана по следам громкого доклада
15:35 2053
Григорян о топливе из Азербайджана в Армению
Григорян о топливе из Азербайджана в Армению
12:51 3515
Украинцы зачищают Купянск. Туда приехал Зеленский
Украинцы зачищают Купянск. Туда приехал Зеленский видео
16:53 1688
Украина уничтожила важные объекты России в Крыму
Украина уничтожила важные объекты России в Крыму видео
16:37 1577
Лавров заблокировал ключевые пункты «мирного плана»
Лавров заблокировал ключевые пункты «мирного плана» ISW о провале переговоров
15:59 2014
Плодотворный визит Али Асадова в Ашхабад
Плодотворный визит Али Асадова в Ашхабад фото; видео; обновлено 16:08
16:08 1961
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
16:09 751
Турция выдавливает Израиль
Турция выдавливает Израиль кипящий котел – Ближний Восток
15:17 2329
Украинцы поразили российские корабли на Каспии
Украинцы поразили российские корабли на Каспии
15:26 2807
Побег за кордон смерти
Побег за кордон смерти главная тема
14:03 2750
Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»
Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»
11:52 4284

