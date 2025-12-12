Европу призвали проснуться

Европа слишком сосредоточилась на собственных слабостях и теперь должна самостоятельно укреплять коллективную безопасность, не оглядываясь на США. Об этом заявил начальник Генштаба Швеции Микаэль Клаэссон в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Журналист спросил у Клаэссона, не исходили ли Швеция и Германия долгие годы из того, что военная мощь США гарантирует безопасность Европе. «Да, мы (были) практически пропитаны этим убеждением. В этом отчасти и проблема. Но дело не в изменившейся политике Америки и новых вызовах в других странах. Дело в том, как мы погрязли в жалости к себе», – отметил шведский военный.

Он подчеркнул, что страны ЕС должны предпринять максимум усилий, «чтобы стать сильными вместе как европейцы» – «как европейцы и как европейские союзники Соединенных Штатов».

Отвечая на вопрос о вероятности того, что Россия может устроить Европе «проверку на прочность» в странах Балтии, Клаэссон заявил: «Я не думаю, что это маловероятно. Это возможный сценарий, и, возможно, не так уж далек от реальности. Чем слабее (президент России Владимир) Путин нас воспринимает, тем выше риск того, что он предложит какую-нибудь идею».