Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Европу призвали проснуться

15:43 1135

Европа слишком сосредоточилась на собственных слабостях и теперь должна самостоятельно укреплять коллективную безопасность, не оглядываясь на США. Об этом заявил начальник Генштаба Швеции Микаэль Клаэссон в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Журналист спросил у Клаэссона, не исходили ли Швеция и Германия долгие годы из того, что военная мощь США гарантирует безопасность Европе. «Да, мы (были) практически пропитаны этим убеждением. В этом отчасти и проблема. Но дело не в изменившейся политике Америки и новых вызовах в других странах. Дело в том, как мы погрязли в жалости к себе», – отметил шведский военный.

Он подчеркнул, что страны ЕС должны предпринять максимум усилий, «чтобы стать сильными вместе как европейцы» – «как европейцы и как европейские союзники Соединенных Штатов».

Отвечая на вопрос о вероятности того, что Россия может устроить Европе «проверку на прочность» в странах Балтии, Клаэссон заявил: «Я не думаю, что это маловероятно. Это возможный сценарий, и, возможно, не так уж далек от реальности. Чем слабее (президент России Владимир) Путин нас воспринимает, тем выше риск того, что он предложит какую-нибудь идею».

Выживание Ирана… И позиция Азербайджана
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана по следам громкого доклада
15:35 2053
Григорян о топливе из Азербайджана в Армению
Григорян о топливе из Азербайджана в Армению
12:51 3516
Украинцы зачищают Купянск. Туда приехал Зеленский
Украинцы зачищают Купянск. Туда приехал Зеленский видео
16:53 1692
Украина уничтожила важные объекты России в Крыму
Украина уничтожила важные объекты России в Крыму видео
16:37 1579
Лавров заблокировал ключевые пункты «мирного плана»
Лавров заблокировал ключевые пункты «мирного плана» ISW о провале переговоров
15:59 2014
Плодотворный визит Али Асадова в Ашхабад
Плодотворный визит Али Асадова в Ашхабад фото; видео; обновлено 16:08
16:08 1961
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
16:09 752
Турция выдавливает Израиль
Турция выдавливает Израиль кипящий котел – Ближний Восток
15:17 2330
Украинцы поразили российские корабли на Каспии
Украинцы поразили российские корабли на Каспии
15:26 2808
Побег за кордон смерти
Побег за кордон смерти главная тема
14:03 2750
Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»
Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»
11:52 4285

