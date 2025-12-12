В «Азерэнержи» провели ряд мероприятий, посвященных Дню памяти Гейдара Алиева

Сначала коллективы ОАО «Азерэнержи» и ОАО «Азеришыг» посетили могилу архитектора и основателя современного азербайджанского государства, общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения и возложили к ней цветы.

Также они посетили могилу выдающегося офтальмолога, ученого, академика Зарифы Алиевой.

На мероприятии, состоявшемся в Главном административном, научном, учебном и лабораторном комплексе «Азерэнержи», прозвучали речи о беспрецедентной работе, проделанной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в области развития электроэнергетики страны после его прихода к власти в 1969 году, об освобождении энергетической системы Азербайджана от зависимости от внешних источников, закладывании основы энергетической независимости и безопасности республики, а также о его возвращении к власти в 1993 году по настоянию народа.

Еще одно масштабное мероприятие состоялось на ТЭС «Азербайджан» в Мингячевире - крупнейшей тепловой электростанции на Южном Кавказе, построенной по инициативе и настоянию общенационального лидера Гейдара Алиева и введенной в эксплуатацию в 1981 году.

В рамках мероприятия был показан фильм «Основатель независимой энергетики», отражающий заслуги общенационального лидера в области энергетики.

Мероприятия, посвященные Дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, также прошли в Нахчыване, Карабахе и других региональных электросетях ОАО «Азерэнержи».