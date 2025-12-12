USD 1.7000
15:59 2017

Министр иностранных дел России Сергей Лавров фактически отверг большую часть предложенного США первоначального «мирного плана», включая положения о территориальном обмене по линии соприкосновения и о предоставлении Украине устойчивых гарантий безопасности. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики указывают, что Лавров фактически отклонил предложения о фиксации текущей линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, о перезапуске ЗАЭС под контролем МАГАТЭ вместо России, о предоставлении Киеву надежных гарантий безопасности и о подтверждении суверенитета Украины.

Кроме того, министр выступил против идеи, что НАТО должна лишь прекратить дальнейшее расширение, подчеркнув необходимость возвращения альянса к границам, существовавшим до 1997 года. Он также отверг разрешение на размещение европейских истребителей в Польше и отказался признать нормы ЕС по защите религиозных меньшинств как обязательную базу для украинского законодательства.

В ISW отметили, что Лавров вновь предложил в качестве основы для российских гарантий безопасности ультиматумы, выдвинутые в адрес США и НАТО в декабре 2021 года, в рамках которых Москва требовала от западных стран «гарантий безопасности», фактически равносильных демонтажу нынешнего Альянса. В частности, речь идет о запрете на развертывание сил и вооружений в государствах, вступивших в НАТО после 1997 года.

Аналитики также обратили внимание на ссылки Лаврова на российскую конституцию, где Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области названы «неотъемлемыми и равноправными субъектами РФ», что, по его словам, подтверждает: «Россия не может отдавать территории, закрепленные в ее конституции».

«Заявления Лаврова от 11 декабря свидетельствуют о том, что Кремль не желает принять первоначальный 28-пунктовый мирный план, а Россия взамен будет требовать дальнейших изменений, если Украина согласится на него», – говорится в отчете.

В ISW добавили, что высокопоставленные представители Кремля, в том числе и президент Владимир Путин, в последние недели аналогичным образом отвергали ключевые пункты плана. В документе также говорится, что Москву не устраивает пункт о проведении выборов в Украине через 100 дней после подписания соглашения.

Отдельно аналитики указали, что депутаты Госдумы, которых Кремль использует для формирования общественного мнения, также ясно дали понять: Россия не заинтересована ни в каких мирных договоренностях, включая предложенный 28-пунктный план.

