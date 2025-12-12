Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может

Турция, которая активно помогает в восстановлении экономики Сирии, привлекла к этому процессу и Азербайджан. Новый руководитель Сирии посещал Азербайджан в текущем году.

Уже неделю в Дамаске и по всей Сирии продолжаются празднества, посвященные первой годовщине прихода к власти сирийской оппозиции, когда в декабре 2024 года удалось свергнуть Башара Асада после более чем 50-летнего правления и 14-летней гражданской войны. Многие сирийские города разрушены, экономика переживает критический период, но новый президент Сирии Ахмед аш-Шараа заручился поддержкой США (две встречи в текущем году с главой Белого дома Дональдом Трампом), частично - поддержкой президента РФ Владимира Путина (переговоры в октябре, в том числе о поставках дешевой нефти в Сирию), и, конечно же, с лидером соседней Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, с 1 августа 2025 года SOCAR через территорию Турции с частичным задействованием газопровода TANAP и далее нового 93-километрового газопровода Килис (Турция) - Алеппо (Сирия) поставляет в Сирию газ. «Поставки идут непрерывно. Они были начаты с 3,4 млн кубометров в сутки, но будут увеличены до 6 млн кубометров в сутки», - сообщил haqqin.az информированный источник.

Газовая сеть Сирии включает в себя 2500 километров трубопроводов, в частности, тянущихся от месторождений газа в центре и на востоке страны. Для восстановления этих месторождений Сирия позвала компании из США, Турции и... Азербайджана, при этом детальных переговоров с SOCAR пока не было.

Другой источник, задействованный в переговорах по восстановлению Сирии, отметил в беседе с haqqin.az важность достижения в декабре 2025 года договоренностей о поставках SOCAR топлива для функционирования аэропорта Дамаска.

«Аэропорт Дамаска постепенно модернизируется и планирует выйти поэтапно в ближайшие годы на прием пассажиропотока в 31 миллион человек в год. Он нуждается в авиакеросине, и SOCAR с 2026 года начнет соответствующие поставки», - отметил источник. По словам эксперта, поставки топлива для аэропорта Дамаска будут идти с НПЗ STAR, управляемого SOCAR Turkiye (STEAS).

«Поставки начнутся с 25 тысяч тонн в год и по мере развития аэропорта вырастут до 50-60 тысяч тонн авиакеросина в год. STEAS станет одним из самых главных поставщиков авиатоплива в аэропорт Дамаска, и это важная новая страница сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Сирией», - отметил источник.

Напомним, Главное управление гражданской авиации Сирийской Арабской Республики 24 ноября подписало концессионные контракты по развитию и эксплуатации Дамасского международного аэропорта с международным консорциумом во главе с катарской UCC Holding через свою дочернюю компанию Urbacon Concessions Investment, при участии турецких компаний Cengiz и Kalyon İnşaat, а также американской Assets Investments. Проект представляет собой крупнейшую инвестицию в истории современной Сирии, оцениваемую в 4 миллиарда долларов США, что отражает международную уверенность в будущем сирийского авиасектора. Аэропорт строится на основе архитектурного проекта мирового класса, разработанного компанией Zaha Hadid Architects.

SOCAR и UCC Holding в сентябре текущего года подписали меморандум о взаимопонимании, а 5 декабря 2025 года в Баку договорились о создании совместного предприятия, ответственного за обеспечение аэропорта Дамаск необходимыми видами топлива.

Поскольку соглашения SOCAR о поставках газа и авиатоплива в Сирию носят долгосрочный характер, можно смело заявлять, что Азербайджан поддерживает восстановление и развитие стратегических секторов экономики Сирии, выступает ее надежным партнером.

Не исключено, что помимо энергетического сектора, помощь Азербайджана для Сирии понадобится и в других сферах экономики.