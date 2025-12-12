В Азербайджане похолодание

С дневных часов 13 декабря и до полудня 14 декабря на территории страны ожидается дождливая и ветреная погода. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 5-7 градусов. В Баку и на Апшеронском полуострове с вечера 13 декабря и до полудня 14 декабря местами осадки. Будет преобладать сильный северо-западный ветер.
В регионах Азербайджана с вечера 13 декабря и до дневных часов 14 декабря ожидаются дожди, временами ливневого характера, и снег. В связи с дождливой погодой ожидается повышение уровня воды в реках, в некоторых реках Ленкорань-Астаринского региона возможны сели.
* * * 16:19
13 декабря в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, вечером в некоторых частях полуострова ожидаются осадки.
Будет преобладать умеренный юго-западный ветер, который во второй половине дня сменится северо-западным. Температура воздуха ночью составит 6-9, днем - 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 760 до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-85, днем - 60-65%.
В регионах Азербайджана ожидаются дожди, местами интенсивные, снег и туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-9, днем - 10-15 градусов тепла. В горах ночью ожидается 0-5 градусов мороза, днем - 4-7 градусов тепла.