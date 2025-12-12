USD 1.7000
В Азербайджане похолодание

обновлено 17:15
17:15 1207

С дневных часов 13 декабря и до полудня 14 декабря на территории страны ожидается дождливая и ветреная погода. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 5-7 градусов. В Баку и на Апшеронском полуострове с вечера 13 декабря и до полудня 14 декабря местами осадки. Будет преобладать сильный северо-западный ветер.

В регионах Азербайджана с вечера 13 декабря и до дневных часов 14 декабря ожидаются дожди, временами ливневого характера, и снег. В связи с дождливой погодой ожидается повышение уровня воды в реках, в некоторых реках Ленкорань-Астаринского региона возможны сели.

* * * 16:19

13 декабря в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, вечером в некоторых частях полуострова ожидаются осадки.

Будет преобладать умеренный юго-западный ветер, который во второй половине дня сменится северо-западным. Температура воздуха ночью составит 6-9, днем - 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 760 до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-85, днем - 60-65%.

В регионах Азербайджана ожидаются дожди, местами интенсивные, снег и туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-9, днем - 10-15 градусов тепла. В горах ночью ожидается 0-5 градусов мороза, днем - 4-7 градусов тепла.

Выживание Ирана… И позиция Азербайджана
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана по следам громкого доклада
15:35 2056
Григорян о топливе из Азербайджана в Армению
Григорян о топливе из Азербайджана в Армению
12:51 3519
Украинцы зачищают Купянск. Туда приехал Зеленский
Украинцы зачищают Купянск. Туда приехал Зеленский видео
16:53 1708
Украина уничтожила важные объекты России в Крыму
Украина уничтожила важные объекты России в Крыму видео
16:37 1588
Лавров заблокировал ключевые пункты «мирного плана»
Лавров заблокировал ключевые пункты «мирного плана» ISW о провале переговоров
15:59 2023
Плодотворный визит Али Асадова в Ашхабад
Плодотворный визит Али Асадова в Ашхабад фото; видео; обновлено 16:08
16:08 1965
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
16:09 754
Турция выдавливает Израиль
Турция выдавливает Израиль кипящий котел – Ближний Восток
15:17 2336
Украинцы поразили российские корабли на Каспии
Украинцы поразили российские корабли на Каспии
15:26 2814
Побег за кордон смерти
Побег за кордон смерти главная тема
14:03 2755
Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»
Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»
11:52 4288

