В Азербайджане похолодание

С дневных часов 13 декабря и до полудня 14 декабря на территории страны ожидается дождливая и ветреная погода. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 5-7 градусов. В Баку и на Апшеронском полуострове с вечера 13 декабря и до полудня 14 декабря местами осадки. Будет преобладать сильный северо-западный ветер.

В регионах Азербайджана с вечера 13 декабря и до дневных часов 14 декабря ожидаются дожди, временами ливневого характера, и снег. В связи с дождливой погодой ожидается повышение уровня воды в реках, в некоторых реках Ленкорань-Астаринского региона возможны сели.