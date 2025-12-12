Германия вызвала посла России

Министерство иностранных дел ФРГ вызвало российского посла Сергея Нечаева в связи с кибератакой и «дезинформационными кампаниями», ответственность за которые Германия возлагает на Россию. Об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства на брифинге в Берлине.

«Сегодня утром мы вызвали посла РФ в Министерство иностранных дел ФРГ и ясно дали понять, что мы очень внимательно следим за действиями России и принимаем меры против этого. Неприемлемые действия России будут иметь последствия», – подчеркнул представитель МИД ФРГ.

По данным немецкого внешнеполитического ведомства, кибератака в августе 2024 года – за полгода до парламентских выборов в Германии – была организована хакерской группировкой Fancy Bear, а ответственность за нее несет российская военная разведка ГРУ. Целью атаки, как заявляет Берлин, был «раскол немецкого общества и подрыв доверия к немецким институтам».