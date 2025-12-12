USD 1.7000
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Германия вызвала посла России

16:24 675

Министерство иностранных дел ФРГ вызвало российского посла Сергея Нечаева в связи с кибератакой и «дезинформационными кампаниями», ответственность за которые Германия возлагает на Россию. Об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства на брифинге в Берлине.

«Сегодня утром мы вызвали посла РФ в Министерство иностранных дел ФРГ и ясно дали понять, что мы очень внимательно следим за действиями России и принимаем меры против этого. Неприемлемые действия России будут иметь последствия», – подчеркнул представитель МИД ФРГ.

По данным немецкого внешнеполитического ведомства, кибератака в августе 2024 года – за полгода до парламентских выборов в Германии – была организована хакерской группировкой Fancy Bear, а ответственность за нее несет российская военная разведка ГРУ. Целью атаки, как заявляет Берлин, был «раскол немецкого общества и подрыв доверия к немецким институтам».

Выживание Ирана… И позиция Азербайджана
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана по следам громкого доклада
15:35 2058
Григорян о топливе из Азербайджана в Армению
Григорян о топливе из Азербайджана в Армению
12:51 3520
Украинцы зачищают Купянск. Туда приехал Зеленский
Украинцы зачищают Купянск. Туда приехал Зеленский видео
16:53 1712
Украина уничтожила важные объекты России в Крыму
Украина уничтожила важные объекты России в Крыму видео
16:37 1589
Лавров заблокировал ключевые пункты «мирного плана»
Лавров заблокировал ключевые пункты «мирного плана» ISW о провале переговоров
15:59 2025
Плодотворный визит Али Асадова в Ашхабад
Плодотворный визит Али Асадова в Ашхабад фото; видео; обновлено 16:08
16:08 1966
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
16:09 754
Турция выдавливает Израиль
Турция выдавливает Израиль кипящий котел – Ближний Восток
15:17 2338
Украинцы поразили российские корабли на Каспии
Украинцы поразили российские корабли на Каспии
15:26 2816
Побег за кордон смерти
Побег за кордон смерти главная тема
14:03 2757
Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»
Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»
11:52 4289

