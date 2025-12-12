USD 1.7000
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Стамбул впереди всех по пробкам

16:26

В 2025 году водители в турецком Стамбуле потеряли в дорожных пробках больше всего времени среди жителей мегаполисов мира. Об этом говорится в исследовании Глобального индекса дорожного движения аналитической компании Inrix, сообщает TRT Haber.

Inrix сравнил данные, собранные с дорожных датчиков и транспортных средств по всему миру в период с января по сентябрь 2025 года, с аналогичными данными за 2024 и 2023 годы. После этого компания составила рейтинг городов на основе общего количества часов, потерянных в пробках во время пиковых часов движения, с учетом размера города и численности населения.

Стало известно, что водители в Стамбуле потеряли 118 часов в пробках в 2025 году, водители в Мехико – 108 часов, а водители в Чикаго – 112 часов.

Отметим, что индекс использует актуальные данные о передвижении, собранные в более 900 городах по всему миру.

Выживание Ирана… И позиция Азербайджана
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана по следам громкого доклада
15:35
Григорян о топливе из Азербайджана в Армению
Григорян о топливе из Азербайджана в Армению
12:51
Украинцы зачищают Купянск. Туда приехал Зеленский
Украинцы зачищают Купянск. Туда приехал Зеленский
16:53
Украина уничтожила важные объекты России в Крыму
Украина уничтожила важные объекты России в Крыму
16:37
Лавров заблокировал ключевые пункты «мирного плана»
Лавров заблокировал ключевые пункты «мирного плана» ISW о провале переговоров
15:59
Плодотворный визит Али Асадова в Ашхабад
Плодотворный визит Али Асадова в Ашхабад
16:08
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
16:09
Турция выдавливает Израиль
Турция выдавливает Израиль кипящий котел – Ближний Восток
15:17
Украинцы поразили российские корабли на Каспии
Украинцы поразили российские корабли на Каспии
15:26
Побег за кордон смерти
Побег за кордон смерти
14:03
Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»
Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»
11:52

