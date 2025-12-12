Стамбул впереди всех по пробкам

В 2025 году водители в турецком Стамбуле потеряли в дорожных пробках больше всего времени среди жителей мегаполисов мира. Об этом говорится в исследовании Глобального индекса дорожного движения аналитической компании Inrix, сообщает TRT Haber.

Inrix сравнил данные, собранные с дорожных датчиков и транспортных средств по всему миру в период с января по сентябрь 2025 года, с аналогичными данными за 2024 и 2023 годы. После этого компания составила рейтинг городов на основе общего количества часов, потерянных в пробках во время пиковых часов движения, с учетом размера города и численности населения.

Стало известно, что водители в Стамбуле потеряли 118 часов в пробках в 2025 году, водители в Мехико – 108 часов, а водители в Чикаго – 112 часов.

Отметим, что индекс использует актуальные данные о передвижении, собранные в более 900 городах по всему миру.