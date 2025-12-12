Подросток убил мать и сел на семь с половиной лет

В Сумгаитском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу 17-летнего жителя Сальянского района Саида Алиева, обвиняемого в убийстве собственной матери.

Как сообщает судебный репортер haqqin.az со ссылкой на материалы следствия, 39-летняя Рафига Алиева жила с семьей на съемной квартире и работала уборщицей в торговом центре. В этот период она познакомилась с мужчиной и ушла из семьи. Родные искали женщину несколько месяцев, но безуспешно. Позже она связалась с сыном, сообщив, что живет с другим мужчиной и возвращаться обратно не собирается.

Трагедия произошла вечером 30 марта в селе Мамедли Апшеронского района. Подросток приехал из Сальяна в Баку, встретился с матерью и во время ссоры нанес ей смертельные ножевые удары прямо на улице. Сразу после этого он скрылся с места преступления. Подросток был задержан полицией, он признал вину. На суде он рассказал, что надеялся на возвращение матери и хотел восстановить семью, но после ее отказа не справился с эмоциями. Подсудимый сказал, что раскаивается в содеянном. Суд приговорил Саида Алиева к семи с половиной годам лишения свободы.