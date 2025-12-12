USD 1.7000
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Подросток убил мать и сел на семь с половиной лет

Инара Рафикгызы
16:31 920

В Сумгаитском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу 17-летнего жителя Сальянского района Саида Алиева, обвиняемого в убийстве собственной матери.

Как сообщает судебный репортер haqqin.az со ссылкой на материалы следствия, 39-летняя Рафига Алиева жила с семьей на съемной квартире и работала уборщицей в торговом центре. В этот период она познакомилась с мужчиной и ушла из семьи. Родные искали женщину несколько месяцев, но безуспешно. Позже она связалась с сыном, сообщив, что живет с другим мужчиной и возвращаться обратно не собирается.

Трагедия произошла вечером 30 марта в селе Мамедли Апшеронского района. Подросток приехал из Сальяна в Баку, встретился с матерью и во время ссоры нанес ей смертельные ножевые удары прямо на улице. Сразу после этого он скрылся с места преступления. Подросток был задержан полицией, он признал вину. На суде он рассказал, что надеялся на возвращение матери и хотел восстановить семью, но после ее отказа не справился с эмоциями. Подсудимый сказал, что раскаивается в содеянном. Суд приговорил Саида Алиева к семи с половиной годам лишения свободы.

Выживание Ирана… И позиция Азербайджана
Выживание Ирана… И позиция Азербайджана по следам громкого доклада
15:35 2060
Григорян о топливе из Азербайджана в Армению
Григорян о топливе из Азербайджана в Армению
12:51 3522
Украинцы зачищают Купянск. Туда приехал Зеленский
Украинцы зачищают Купянск. Туда приехал Зеленский видео
16:53 1717
Украина уничтожила важные объекты России в Крыму
Украина уничтожила важные объекты России в Крыму видео
16:37 1592
Лавров заблокировал ключевые пункты «мирного плана»
Лавров заблокировал ключевые пункты «мирного плана» ISW о провале переговоров
15:59 2027
Плодотворный визит Али Асадова в Ашхабад
Плодотворный визит Али Асадова в Ашхабад фото; видео; обновлено 16:08
16:08 1968
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
Аш-Шараа выводит Сирию в светлое будущее. Азербайджан поможет чем может
16:09 755
Турция выдавливает Израиль
Турция выдавливает Израиль кипящий котел – Ближний Восток
15:17 2340
Украинцы поразили российские корабли на Каспии
Украинцы поразили российские корабли на Каспии
15:26 2820
Побег за кордон смерти
Побег за кордон смерти главная тема
14:03 2759
Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»
Пашинян стирает «сепаратистский Карабах»
11:52 4289

