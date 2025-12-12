Украина уничтожила важные объекты России в Крыму

Главное управление разведки Украины сообщило об уничтожении самолета Ан-26 и двух радиолокационных станций на территории Крыма. Об этом сообщают украинские телеграм-каналы.
December 12, 2025
Главное управление разведки Украины сообщило об уничтожении самолета Ан-26 и двух радиолокационных станций на территории Крыма. Об этом сообщают украинские телеграм-каналы.
