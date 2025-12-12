USD 1.7000
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни

Украинцы зачищают Купянск. Туда приехал Зеленский

видео
16:53 1721

В результате успешной операции Вооруженных сил Украины российские войска были заблокированы в Купянске, пишут украинские СМИ. По их сведениям, зачищена вся северо-западная окраина города.

Как сообщает украинский мониторинговый проект DeepState, операция продолжается, так как у россиян еще остались позиции в центральной части города.

«В сети уже немало кадров, подтверждающих успешные действия ВСУ, поэтому мы публикуем те сведения, о которых уже безопасно говорить», - пояснили аналитики.

Они отметили, что операция началась с создания рубежа блокировки и отрезания гарнизона ВС РФ в городе от основных сил.

«Силы обороны относительно молниеносно заняли Радьковку и Кондрашовку, а также взяли под огневой контроль Голубовку. После этого состоялась зачистка Москалевки и северо-западных окраин самого Купянска», - говорится в сообщении.

Украинская пресса сообщает, что ВСУ продолжают выявление и уничтожение российских войск уже в центральной части города.

Тем временем в городе находится президент Украины Владимир Зеленский. «Сегодня купянское направление, наши воины, которые здесь добиваются результатов для Украины. Много россияне говорили о Купянске — мы видим. Я поздравил ребят», - сказал он.

Российские источники ранее сообщали, что город находится под контролем России.

